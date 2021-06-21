© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CDL93 - Pourquoi et comment se préparer à la pénurie alimentaire - Jean-Jacques Crevecoeur
Follow
0
Share
Report
30 views • June 21, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 21 juin 2021
Full Life Channel :
https://fulllifechannel.com/v/368?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
odysee.com :
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL93:d
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f?
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette conversation du lundi de solstice d'été, je réponds à deux questions cruciales, voire vitales pour chacun et chacune d'entre nous :
— pourquoi devons-nous nous attendre à une très grave pénurie alimentaire, provoquée par une rupture des chaînes d'approvisionnement dans nos pays ?
— comment devons-nous nous préparer à cette pénurie DÈS MAINTENANT, de sorte à mettre en place une autonomie alimentaire de minimum six mois ?
Même si cette perspective semble improbable ou absurde, je vous ferai la démonstration qu'un certain nombre d'indices convergent vers ce scénario imaginé et prévu par ces malades mentaux qui gravitent autour du Forum Économique Mondial. Après nous avoir fait la guerre en poussant une bonne partie de la population à se faire injecter dans le corps une substance bioterroriste non approuvée par les agences du médicament, les mondialistes passent à présent à la deuxième phase de leur plan : affamer la population en provoquant une panne majeure des infrastructures numériques du monde.
Bien sûr, ils présenteront cela comme une cyber-attaque terroriste, en rejetant la responsabilité sur des méchants hackers qui s'en prennent aux réseaux Internet… Encore un nouvel exemple d'une attaque sous fausse bannière ; une de plus. Dans cette perspective, la meilleure stratégie est de rester calme, de se préparer consciencieusement, mais rapidement. Malheureusement, la menace est imminente !
Autres références utiles à connaître :
— liens des différentes versions linguistiques de la vidéo de 5 minutes sur les morts du « vaccin COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
— pour découvrir les différents articles et vidéos consacrés aux erreurs et aux fraudes de la virologie, depuis ses origines : https://cv19.fr/category/theorie/
— pour visionner l'entrevue avec Astrid Stuckelberger : cliquez ici
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Full Life Channel :
https://fulllifechannel.com/v/368?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
odysee.com :
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL93:d
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f?
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette conversation du lundi de solstice d'été, je réponds à deux questions cruciales, voire vitales pour chacun et chacune d'entre nous :
— pourquoi devons-nous nous attendre à une très grave pénurie alimentaire, provoquée par une rupture des chaînes d'approvisionnement dans nos pays ?
— comment devons-nous nous préparer à cette pénurie DÈS MAINTENANT, de sorte à mettre en place une autonomie alimentaire de minimum six mois ?
Même si cette perspective semble improbable ou absurde, je vous ferai la démonstration qu'un certain nombre d'indices convergent vers ce scénario imaginé et prévu par ces malades mentaux qui gravitent autour du Forum Économique Mondial. Après nous avoir fait la guerre en poussant une bonne partie de la population à se faire injecter dans le corps une substance bioterroriste non approuvée par les agences du médicament, les mondialistes passent à présent à la deuxième phase de leur plan : affamer la population en provoquant une panne majeure des infrastructures numériques du monde.
Bien sûr, ils présenteront cela comme une cyber-attaque terroriste, en rejetant la responsabilité sur des méchants hackers qui s'en prennent aux réseaux Internet… Encore un nouvel exemple d'une attaque sous fausse bannière ; une de plus. Dans cette perspective, la meilleure stratégie est de rester calme, de se préparer consciencieusement, mais rapidement. Malheureusement, la menace est imminente !
Autres références utiles à connaître :
— liens des différentes versions linguistiques de la vidéo de 5 minutes sur les morts du « vaccin COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
— pour découvrir les différents articles et vidéos consacrés aux erreurs et aux fraudes de la virologie, depuis ses origines : https://cv19.fr/category/theorie/
— pour visionner l'entrevue avec Astrid Stuckelberger : cliquez ici
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.