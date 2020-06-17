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Jean-Jacques Crevecoeur - CDL33 - Se soumettre ou se mettre debout
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9 views • June 17, 2020
Publication de cette vidéo : lundi 6 avril 2020
Plus on confronte les pratiques et les discours officiels avec les observations de terrain et les statistiques des précédentes épidémies de grippe, plus on est en droit de douter de l'honnêteté et de la bienveillance des dirigeants de ce monde dans la gestion de cette pseudo-pandémie de coronavirus. Il est intéressant, par conséquent, de s'interroger sur les véritables intentions cachées derrière les décisions prises (confinement, interdiction de traitements qui font leurs preuves, interdiction de pratiquer des tests, autorisation de tuer les patients âgés, etc.). Les enjeux qui apparaissent de plus en plus dépassent de loin la santé et touchent davantage à nos droits et libertés fondamentales.
Quelques références à consulter :
— décret belge du 17 mars sur l'interdiction des tests : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/17/2020040686/moniteur
— décret français du 23 mars autorisant l'hydroxychloroquine : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&;categorieLien=cid
— décret français du 26 mars restreignant l'hydroxychloroquine : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&;categorieLien=id
— décret français du 29 mars autorisant les injections de Rivotril® : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763328&;categorieLien=id
Plus on confronte les pratiques et les discours officiels avec les observations de terrain et les statistiques des précédentes épidémies de grippe, plus on est en droit de douter de l'honnêteté et de la bienveillance des dirigeants de ce monde dans la gestion de cette pseudo-pandémie de coronavirus. Il est intéressant, par conséquent, de s'interroger sur les véritables intentions cachées derrière les décisions prises (confinement, interdiction de traitements qui font leurs preuves, interdiction de pratiquer des tests, autorisation de tuer les patients âgés, etc.). Les enjeux qui apparaissent de plus en plus dépassent de loin la santé et touchent davantage à nos droits et libertés fondamentales.
Quelques références à consulter :
— décret belge du 17 mars sur l'interdiction des tests : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/17/2020040686/moniteur
— décret français du 23 mars autorisant l'hydroxychloroquine : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&;categorieLien=cid
— décret français du 26 mars restreignant l'hydroxychloroquine : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&;categorieLien=id
— décret français du 29 mars autorisant les injections de Rivotril® : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763328&;categorieLien=id
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