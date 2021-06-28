© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CDL94 - Comment allons-nous sortir de ce merdier ? Jean-Jacques Crevecoeur
Follow
1
Share
Report
110 views • June 28, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 28 juin 2021
https://fulllifechannel.com/v/371?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL94:0
Description originale JJC :
Comment, pratiquement, allons-nous sortir des merdiers sanitaire, économique, culturel, politique, alimentaire, malgré tout ?
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette nouvelle conversation du lundi (la quatre-vingt-quatorzième ! Bientôt cent conversations en deux ans !), je lance des pistes de réponses à la question : « Comment allons-nous sortir de ce(s) merdier(s) ? » Dans une première partie, je vous mentionne rapidement quelques exemples d'effets secondaires graves des injections présentées faussement comme des vaccins (liens des articles ci-dessous). Dans une deuxième partie, je passe en revue six solutions qui ne me paraissent pas du tout pertinentes ou appropriées, pour des raisons que j'explique au fil de la vidéo.
La troisième partie est la plus inspirante, avec une connotation philosophico-spirituelle et découle d'une longue conversation que j'ai eue avec Ghis (Ghislaine Lanctôt) la semaine dernière. Actuellement, la condition de base pour faire face à tout ce qui nous attend (et qui ne sera pas nécessairement drôle), ce sera de nous souvenir de qui nous sommes réellement, au niveau essentiel de notre être. Ainsi, toutes les actions et tous les choix que nous poserons trouveront leur source dans un espace de quiétude et de vérité, malgré l'agitation extérieure qui peut nous déstabiliser fortement…
À regarder, à méditer et à partager…
Autres références utiles à connaître :
— à propos de l'émergence d'infections au VRS : https://www.jpost.com/health-science/covid-19-might-be-over-but-viral-infections-in-israel-are-surging-671354
— à propos de la maladie PTT en Israël : https://lesdeqodeurs.fr/une-maladie-auto-immune-rare-serait-liee-au-vaccin-pfizer-covid-19-selon-des-chercheurs-israeliens/
— à propos des inflammations cardiaques chez les jeunes : https://lesdeqodeurs.fr/selon-un-groupe-dexperts-du-cdc-les-cas-dinflammation-cardiaque-sont-probablement-lies-aux-vaccins-a-arnm-covid-19/
— à propos des vaccins qui causent des variants : https://www.globalresearch.ca/covid-vaccine-causing-covid-variants/5747860
— à propos des limitations des voyages en avion pour les passagers vaccinés : https://greatreject.org/got-jab-no-more-fly/
— pour accéder à l'entrevue du professeur Christian Perronne : cliquez ici
— pour accéder à Solidarita (pour s'inscrire ou pour se connecter) : https://solidarita.net/
En téléchargement, vous trouverez le Tuto PDF pour le processus d'inscription (Bien débuter sur Solidarita). Attention, vous n'arriverez pas à créer un nouveau compte si vous en avez déjà un. Vous pourrez écrire au support de Solidarita si vous avez oublié votre pseudo ou votre mot de passe.
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://fulllifechannel.com/v/371?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL94:0
Description originale JJC :
Comment, pratiquement, allons-nous sortir des merdiers sanitaire, économique, culturel, politique, alimentaire, malgré tout ?
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette nouvelle conversation du lundi (la quatre-vingt-quatorzième ! Bientôt cent conversations en deux ans !), je lance des pistes de réponses à la question : « Comment allons-nous sortir de ce(s) merdier(s) ? » Dans une première partie, je vous mentionne rapidement quelques exemples d'effets secondaires graves des injections présentées faussement comme des vaccins (liens des articles ci-dessous). Dans une deuxième partie, je passe en revue six solutions qui ne me paraissent pas du tout pertinentes ou appropriées, pour des raisons que j'explique au fil de la vidéo.
La troisième partie est la plus inspirante, avec une connotation philosophico-spirituelle et découle d'une longue conversation que j'ai eue avec Ghis (Ghislaine Lanctôt) la semaine dernière. Actuellement, la condition de base pour faire face à tout ce qui nous attend (et qui ne sera pas nécessairement drôle), ce sera de nous souvenir de qui nous sommes réellement, au niveau essentiel de notre être. Ainsi, toutes les actions et tous les choix que nous poserons trouveront leur source dans un espace de quiétude et de vérité, malgré l'agitation extérieure qui peut nous déstabiliser fortement…
À regarder, à méditer et à partager…
Autres références utiles à connaître :
— à propos de l'émergence d'infections au VRS : https://www.jpost.com/health-science/covid-19-might-be-over-but-viral-infections-in-israel-are-surging-671354
— à propos de la maladie PTT en Israël : https://lesdeqodeurs.fr/une-maladie-auto-immune-rare-serait-liee-au-vaccin-pfizer-covid-19-selon-des-chercheurs-israeliens/
— à propos des inflammations cardiaques chez les jeunes : https://lesdeqodeurs.fr/selon-un-groupe-dexperts-du-cdc-les-cas-dinflammation-cardiaque-sont-probablement-lies-aux-vaccins-a-arnm-covid-19/
— à propos des vaccins qui causent des variants : https://www.globalresearch.ca/covid-vaccine-causing-covid-variants/5747860
— à propos des limitations des voyages en avion pour les passagers vaccinés : https://greatreject.org/got-jab-no-more-fly/
— pour accéder à l'entrevue du professeur Christian Perronne : cliquez ici
— pour accéder à Solidarita (pour s'inscrire ou pour se connecter) : https://solidarita.net/
En téléchargement, vous trouverez le Tuto PDF pour le processus d'inscription (Bien débuter sur Solidarita). Attention, vous n'arriverez pas à créer un nouveau compte si vous en avez déjà un. Vous pourrez écrire au support de Solidarita si vous avez oublié votre pseudo ou votre mot de passe.
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.