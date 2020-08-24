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Nous avons le droit inaliénable d'être malade ! #CDL52 - Jean-Jacques Crevecoeur
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15 views • August 24, 2020
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Publication de cette vidéo : lundi 24 août 2020
https://www.fulllifechannel.com/video/192/cdl52---nous-avons-le-droit-inalienable-d-etre-malade---conversation-du-lundi-52?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette nouvelle conversation, je vous propose une réflexion de fond sur le sens de la maladie et sur notre droit inaliénable d'être malade. Je vous invite donc à changer votre regard sur ce processus que la médecine officielle considère comme un mal qu'il faut à tout prix éradiquer et supprimer sans se poser la question de l'utilité et du sens de la maladie.
Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi cette lutte acharnée conduit de plus en plus les pays « dits développés » à une catastrophe sanitaire mondiale. Vous comprendrez mieux également pourquoi c'est dans les pays riches que la pseudo-pandémie de coronavirus a frappé le plus durement les populations… Vous comprendrez enfin l'aberration folle qui consiste à vouloir systématiquement lutter contre les microbes, quelle que soit leur nature… À voir et à partager le plus largement possible…
Références citées dans cette vidéo :
— Étude sur le taux de césariennes au Brésil : https://journals.openedition.org/cal/8837
— Pour commander le livre « Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres le fassent » : https://editions-jouvence.com/livre/prenez-soin-de-vous-nattendez-pas-que-les-autres-le-fassent/
— Le livre italien du professeur Tritto : La chimère qui a changé le monde : la COVID-19 vient de Wuhan : http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier
Publication de cette vidéo : lundi 24 août 2020
https://www.fulllifechannel.com/video/192/cdl52---nous-avons-le-droit-inalienable-d-etre-malade---conversation-du-lundi-52?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette nouvelle conversation, je vous propose une réflexion de fond sur le sens de la maladie et sur notre droit inaliénable d'être malade. Je vous invite donc à changer votre regard sur ce processus que la médecine officielle considère comme un mal qu'il faut à tout prix éradiquer et supprimer sans se poser la question de l'utilité et du sens de la maladie.
Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi cette lutte acharnée conduit de plus en plus les pays « dits développés » à une catastrophe sanitaire mondiale. Vous comprendrez mieux également pourquoi c'est dans les pays riches que la pseudo-pandémie de coronavirus a frappé le plus durement les populations… Vous comprendrez enfin l'aberration folle qui consiste à vouloir systématiquement lutter contre les microbes, quelle que soit leur nature… À voir et à partager le plus largement possible…
Références citées dans cette vidéo :
— Étude sur le taux de césariennes au Brésil : https://journals.openedition.org/cal/8837
— Pour commander le livre « Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres le fassent » : https://editions-jouvence.com/livre/prenez-soin-de-vous-nattendez-pas-que-les-autres-le-fassent/
— Le livre italien du professeur Tritto : La chimère qui a changé le monde : la COVID-19 vient de Wuhan : http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier
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