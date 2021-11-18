© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙ ΠΕΘΑΝΑΝ; ΓΙΑ ΝΑ ‟ΑΘΩΩΝΟΥΝ” ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ;
Follow
1
Share
Report
25 views • November 18, 2021
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙ ΠΕΘΑΝΑΝ; ΓΙΑ ΝΑ ‟ΑΘΩΩΝΟΥΝ” ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ;
Παρουσιάζονται επίσημα δημόσια στο διαδίκτυο από τους οργανισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης των ΗΠΑ http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) και της Ευρώπης https://healthimpactnews.com/2021/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-corporate-journalists-have-pericarditis-after-pfizer-shots παθητικές αναφορές από πολίτες και γιατρούς για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια βλάβες που προκλήθηκαν μετά τον εμβολιασμό για να λένε ότι δεν αποτελούν απόδειξη αυτά τα δεδομένα ότι οι θάνατοι και οι βλάβες προέρχονται από τον εμβολιασμό για τον κορωναϊό ώστε να «αθωώνουν» κάθε παρενέργεια ακόμα και τον θάνατο; Γιατί δεν κάνουν έστω δειγματοληπτικά νεκροψία σε αυτούς που απεβίωσαν μετά την χορήγηση του εμβολίου ώστε να αποδειχθεί από τι πέθαναν και να κριθούν σωστά και αποδεδειγμένα ποιες είναι οι παρενέργειες από τα εμβόλια για τον κορωναϊο;
Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν είχαμε τόσες αναφορές για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια βλάβες μετά από ένα εμβόλιο… Γιατί αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι τις νεκροψίες έστω δειγματοληπτικά για να δούμε από τι πέθαναν όσοι εμβολιάστηκαν χωρίς να υπάρχει ομιχλώδη κάλυψη των παρενεργειών και «αθώωση» για κάθε παρενέργεια των κορωνοεμβολίων μέσω της σκόπιμης αναπόδεικτης παθητικής αναφοράς των παρενεργειών;
Μήπως γιατί όπως έχει αναφέρει και το Σώμα των Ιατροδικαστών στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημη απομόνωση του Covid-19, ούτε καν φωτογραφία του σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και γιατί δεν το έχει διαψεύσει επίσημα η κυβέρνηση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας; ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ COVID-19; ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report ...
Μήπως γιατί τα PCR –TEST είναι αναξιόπιστα και στις ΗΠΑ θα πρέπει να αντικατασταθούν από το τέλος του 2021 όπως ανακοίνωσαν επίσημα; ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ-ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΙΔΙΑ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ PCR. PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA https://www.brighteon.com/f633631d-a20a-4d7e-aa96-e64806b8a9f7 , https://ugetube.com/watch/G5AYBwwVBpWHTYT . https://rumble.com/vkkqim--o-pcr-test.html .
ΜΠΟΥΡΛΑΣ, CEO ΤΗΣ Pfizer: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΟΝΟ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ! https://www.brighteon.com/e7306a54-fb0f-4cd7-acdf-cae21c94299c .
COVIDGATE- CDC: ONLY 6% OF THE COVID DEATHS ARE REALLY FROM COVID. THERE IS NO PANDEMIC! CDC: ΜΟΝΟ TO 6% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. TO 94% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! https://www.brighteon.com/cec04a63-463d-4786-b540-31d8fa3069d4 , https://ugetube.com/watch/EpTYg1akUbvo52E , https://rumble.com/vkn5u8-covidgate-cdc-only-6-of-the-covid-deaths-are-really-from-covid.-there-is-no.html .
BREAKING! Covid-19 Deaths 3,000% Higher Than This Time Last Year And 80% Of The Dead Had The Vaccine. TO 2021 3000% ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΗΤΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! https://www.brighteon.com/88d34d30-3443-4126-9c82-ac3904c58da5 , https://rumble.com/voecf3-breaking-covid-19-deaths-3000-higher-than-this-time-last-year-and-80-of-the.html , https://ugetube.com/watch/8UE7n7UD4bOp8IH .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 , https://ugetube.com/watch/WXrc3bW7uRU8VBo , https://rumble.com/vhlh2f--4.000-.-senator-hall-4000-died-from-covid-19-vaccine.html .
ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ... ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ! CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/GgzCuqos9g87Pu8 , https://rumble.com/vpfpkx-42723393.html
Παρουσιάζονται επίσημα δημόσια στο διαδίκτυο από τους οργανισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης των ΗΠΑ http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) και της Ευρώπης https://healthimpactnews.com/2021/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-corporate-journalists-have-pericarditis-after-pfizer-shots παθητικές αναφορές από πολίτες και γιατρούς για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια βλάβες που προκλήθηκαν μετά τον εμβολιασμό για να λένε ότι δεν αποτελούν απόδειξη αυτά τα δεδομένα ότι οι θάνατοι και οι βλάβες προέρχονται από τον εμβολιασμό για τον κορωναϊό ώστε να «αθωώνουν» κάθε παρενέργεια ακόμα και τον θάνατο; Γιατί δεν κάνουν έστω δειγματοληπτικά νεκροψία σε αυτούς που απεβίωσαν μετά την χορήγηση του εμβολίου ώστε να αποδειχθεί από τι πέθαναν και να κριθούν σωστά και αποδεδειγμένα ποιες είναι οι παρενέργειες από τα εμβόλια για τον κορωναϊο;
Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν είχαμε τόσες αναφορές για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια βλάβες μετά από ένα εμβόλιο… Γιατί αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι τις νεκροψίες έστω δειγματοληπτικά για να δούμε από τι πέθαναν όσοι εμβολιάστηκαν χωρίς να υπάρχει ομιχλώδη κάλυψη των παρενεργειών και «αθώωση» για κάθε παρενέργεια των κορωνοεμβολίων μέσω της σκόπιμης αναπόδεικτης παθητικής αναφοράς των παρενεργειών;
Μήπως γιατί όπως έχει αναφέρει και το Σώμα των Ιατροδικαστών στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημη απομόνωση του Covid-19, ούτε καν φωτογραφία του σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και γιατί δεν το έχει διαψεύσει επίσημα η κυβέρνηση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας; ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ COVID-19; ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report ...
Μήπως γιατί τα PCR –TEST είναι αναξιόπιστα και στις ΗΠΑ θα πρέπει να αντικατασταθούν από το τέλος του 2021 όπως ανακοίνωσαν επίσημα; ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ-ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΙΔΙΑ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ ΟΤΙ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ PCR. PCR TEST FALSE LIKE LOCKDOWN DICTATORSHIP ADMIT CDC – FDA https://www.brighteon.com/f633631d-a20a-4d7e-aa96-e64806b8a9f7 , https://ugetube.com/watch/G5AYBwwVBpWHTYT . https://rumble.com/vkkqim--o-pcr-test.html .
ΜΠΟΥΡΛΑΣ, CEO ΤΗΣ Pfizer: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΟΝΟ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ! https://www.brighteon.com/e7306a54-fb0f-4cd7-acdf-cae21c94299c .
COVIDGATE- CDC: ONLY 6% OF THE COVID DEATHS ARE REALLY FROM COVID. THERE IS NO PANDEMIC! CDC: ΜΟΝΟ TO 6% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. TO 94% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! https://www.brighteon.com/cec04a63-463d-4786-b540-31d8fa3069d4 , https://ugetube.com/watch/EpTYg1akUbvo52E , https://rumble.com/vkn5u8-covidgate-cdc-only-6-of-the-covid-deaths-are-really-from-covid.-there-is-no.html .
BREAKING! Covid-19 Deaths 3,000% Higher Than This Time Last Year And 80% Of The Dead Had The Vaccine. TO 2021 3000% ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΗΤΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! https://www.brighteon.com/88d34d30-3443-4126-9c82-ac3904c58da5 , https://rumble.com/voecf3-breaking-covid-19-deaths-3000-higher-than-this-time-last-year-and-80-of-the.html , https://ugetube.com/watch/8UE7n7UD4bOp8IH .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 , https://ugetube.com/watch/WXrc3bW7uRU8VBo , https://rumble.com/vhlh2f--4.000-.-senator-hall-4000-died-from-covid-19-vaccine.html .
ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ... ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ! CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/GgzCuqos9g87Pu8 , https://rumble.com/vpfpkx-42723393.html
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.