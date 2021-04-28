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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ;
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a (ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK https://www.brighteon.com/0408eab4-8e33-401b-9273-75747d8e7bfd , ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ellinikahoaxes.gr, ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ «ΔΙΚΑΣΤΕΣ» ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ https://www.brighteon.com/aff3678b-86b6-4e1f-8fb8-9bf1ffc5fa96 … ΑΝ ΗΤΑΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΑ ΟΣΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ;;;).
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ΡΩΤΑΝΕ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 2/4/2021 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΟΔΥ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΟ;
ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V , Άρθρο 1. Παράγραφος 1: «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου». Παράγραφος 2: «Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης». Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΟ;;;
ΕΠΕΙΔΗ ΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΩΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΜΕ EMAILS: [email protected] , [email protected] ), ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΥΣΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕ EMAILS [email protected] , [email protected] ) ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΜΟΥ ΑΣ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Ή ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΕΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΑΝ ΛΕΩ ΑΛΗΘΕΙΑ… (ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ [email protected] ). ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ EMAILS ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ… ΑΣ ΜΗΝ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΥΡΙΟ ΑΝ ΘΑ ΖΩ…
ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ;
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition ΚΑΙ ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr
Μέσο Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition
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ΡΩΤΑΝΕ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 2/4/2021 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΟΔΥ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΟ;
ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V , Άρθρο 1. Παράγραφος 1: «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου». Παράγραφος 2: «Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης». Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΙΟ;;;
ΕΠΕΙΔΗ ΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΩΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΜΕ EMAILS: [email protected] , [email protected] ), ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΥΣΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕ EMAILS [email protected] , [email protected] ) ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΜΟΥ ΑΣ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Ή ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΕΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΑΝ ΛΕΩ ΑΛΗΘΕΙΑ… (ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ [email protected] ). ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ EMAILS ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ… ΑΣ ΜΗΝ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΥΡΙΟ ΑΝ ΘΑ ΖΩ…
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ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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