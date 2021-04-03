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ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΡΑΚΟΓΥΠΕΣ «ellinika hoaxes» ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
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11 views • April 03, 2021
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματος μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία του ανθρώπινου προσώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ "ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!
ΚΟΡΑΚΟΓΥΠΕΣ «ellinika hoaxes» ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ, ΟΠΩΣ ΤΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK. ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. S.O.S. https://www.brighteon.com/0408eab4-8e33-401b-9273-75747d8e7bfd … ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ… ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΟΜΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΣΕ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΑΙΔΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΔΑΙΜΟΝΟΠΛΗΚΤΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΡΑΚΟΓΥΠΕΣ ΠΟΥ ΤΡΩΤΕ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ…
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: «H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν πατριωτισμό των Eλλήνων, πoυ δικαιoύνται και υπoχρεoύνται να αντιστέκoνται με κάθε μέσo εναντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo καταλύσει με τη βία».
Σύνταγμα: Άρθρo 14, παραγραφος 1: «Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς». Παράγραφος 2: «O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται».
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948)
Άρθρο 19: «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο» https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1
ΥΓ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΑΚΟΜΑ ΘΕΟΣ ΝΑ ΖΗΣΩ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΣΟ ΖΩ ΟΜΟΛΟΓΩ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ».
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΟΤΕ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition ΚΑΙ ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ "ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!
ΚΟΡΑΚΟΓΥΠΕΣ «ellinika hoaxes» ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ, ΟΠΩΣ ΤΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK. ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. S.O.S. https://www.brighteon.com/0408eab4-8e33-401b-9273-75747d8e7bfd … ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ… ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΟΜΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΣΕ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΑΙΔΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΔΑΙΜΟΝΟΠΛΗΚΤΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΡΑΚΟΓΥΠΕΣ ΠΟΥ ΤΡΩΤΕ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ…
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Σύνταγμα: Άρθρo 14, παραγραφος 1: «Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς». Παράγραφος 2: «O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται».
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948)
Άρθρο 19: «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο» https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1
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Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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