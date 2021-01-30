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ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK. ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. S.O.S.
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ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK (ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ https://youtu.be/Ueqc-r0vS5Q ) ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟFACEBOOK ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. S.O.S. = Save Our Souls (= Σώστε τις ψυχές μας• διεθνές σήμα κινδύνου) http://www.freevolition.gr/sodomitezionistfacebook.htm
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ BBC KAI FACEBOOK ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.facebook.com/bbcmanchester/videos/530426800704457/ “SODOMITE FACEBOOK AND BBC”. "This school in Warrington has won an award for its LGBT teaching" = "Αυτό το σχολείο στο Warrington έχει κερδίσει ένα βραβείο για τη διδασκαλία του ΛΟΑΤ (ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ)", Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ http://www.bewseylodge.co.uk/learn_more/british_values_smsc/ .
ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ FACEBOOK KAI BBC ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ… ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΕΞΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ;
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ https://youtu.be/wSa8PuoLXbo ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΒΙΑΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΠΟΡΝΕΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ "ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ".
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟ "BBC" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ "ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ" ΟΠΩΣ ΤΟ "TWITTER" ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ https://twitter.com/BBCNews/status/1143879364804861953 , ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ...
"ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK (ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ FACEBOOK, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ!) ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ": ΠΡΟΣ ΑΡΡΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΟΠΕΛΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK "Θες συναντηση για σεξακι 3 ωριτσες αλλα θελω 100. 16 Φεβ 2019, 12:40 π.μ."
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ "ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ SODOMITE FACEBOOK "ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ" ΠΟΥ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΧΡΗΣΤΕΣ...
ΣΙΓΑ ΤΩΡΑ ΜΗΝ ΒΡΕΘΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΘΗΡΙΟ SODOMITE FACEBOOK ΑΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΓΙΔΕΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΑΝ ΤΟΥΣ "ΠΕΛΑΤΕΣ"... ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ;;; ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙΙΙΙΙ.
ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» http://www.freevolition.gr/holyeros.htm
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/4965a265-7f02-40e1-9700-cc79532920a4
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ BBC KAI FACEBOOK ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.facebook.com/bbcmanchester/videos/530426800704457/ “SODOMITE FACEBOOK AND BBC”. "This school in Warrington has won an award for its LGBT teaching" = "Αυτό το σχολείο στο Warrington έχει κερδίσει ένα βραβείο για τη διδασκαλία του ΛΟΑΤ (ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ)", Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ http://www.bewseylodge.co.uk/learn_more/british_values_smsc/ .
ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ FACEBOOK KAI BBC ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ… ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΕΞΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ;
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ https://youtu.be/wSa8PuoLXbo ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΒΙΑΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΠΟΡΝΕΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ "ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ".
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟ "BBC" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ "ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ" ΟΠΩΣ ΤΟ "TWITTER" ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ https://twitter.com/BBCNews/status/1143879364804861953 , ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ...
"ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK (ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ FACEBOOK, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ!) ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ": ΠΡΟΣ ΑΡΡΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΟΠΕΛΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK "Θες συναντηση για σεξακι 3 ωριτσες αλλα θελω 100. 16 Φεβ 2019, 12:40 π.μ."
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ "ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ SODOMITE FACEBOOK "ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ" ΠΟΥ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΧΡΗΣΤΕΣ...
ΣΙΓΑ ΤΩΡΑ ΜΗΝ ΒΡΕΘΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΘΗΡΙΟ SODOMITE FACEBOOK ΑΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΓΙΔΕΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΑΝ ΤΟΥΣ "ΠΕΛΑΤΕΣ"... ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ;;; ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙΙΙΙΙ.
ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» http://www.freevolition.gr/holyeros.htm
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/4965a265-7f02-40e1-9700-cc79532920a4
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