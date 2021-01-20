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Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
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59 views • January 20, 2021
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΠΟΤ https://youtu.be/_ZeziqimUfs (0:13) "ΑΙΔΩΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ YOUTUBE!" ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ! - VIDEO FROM SODOMITE ANTICHRIST ZIONIST NAZI YOUTUBE! http://www.freevolition.gr/tsipras-sodomite-zionist.htm ...
ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ... ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΤΟΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΠΟΤ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ https://youtu.be/_ZeziqimUfs ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... «ΑΙΔΩΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ YOUTUBE» ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΦΑΝΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ...
ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗ» ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/_ZeziqimUfs (ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 0:13 ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΙΝΑΙΔΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΑ Ο ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΤΟΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ http://www.freevolition.gr/tsipras-sodomite-zionist.htm ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ...
ΑΙΔΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ http://www.freevolition.gr/od_tsologiannis.htm ) ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΒΟΡΩΔΗ ΠΑΘΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΕΝΩ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ… https://youtu.be/wux-7x5bUgA
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ YOUTUBE ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΕΙ https://youtu.be/omF-D2Opmz8 ΩΣ ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ!!!
ΟΙ 300 ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ" https://youtu.be/16HGTiHdBOY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ... ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΤΟΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΠΟΤ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ https://youtu.be/_ZeziqimUfs ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... «ΑΙΔΩΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ YOUTUBE» ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΦΑΝΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ...
ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗ» ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/_ZeziqimUfs (ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 0:13 ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΙΝΑΙΔΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΑ Ο ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΤΟΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ http://www.freevolition.gr/tsipras-sodomite-zionist.htm ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ...
ΑΙΔΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ http://www.freevolition.gr/od_tsologiannis.htm ) ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΒΟΡΩΔΗ ΠΑΘΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΕΝΩ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ… https://youtu.be/wux-7x5bUgA
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