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ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ;
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ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ...
ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ;;; https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649 , https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec .
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ: "ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ... https://www.brighteon.com/36fa57fb-e9d1-4008-8e71-bc055c828341 . ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ;
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΑΦΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ… Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό μας «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ; (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ)... «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; (Ματθ. 16, 26)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΗΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "ΕΠΕΜΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ, ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ;) ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΕΒΑΣΘΕΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ; http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΗΣΦΗΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ + - 5% ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΛΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΛΑ!
ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PRC ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤHN Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020...
Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΗΓΗ: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report/ .
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ Ημερήσια έκθεση επιτήρησης COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ: Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 79 έτη και το 95.5% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω https://eody.gov.gr/20210128_briefing_covid19/ . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ (0) ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 0 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ) https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/01/covid-gr-daily-report-20210128.pdf . ΤΟΣΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ! Ο ΙΟΣ ΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΟΥΣ...
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ;;; https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649 , https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec .
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ: "ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ... https://www.brighteon.com/36fa57fb-e9d1-4008-8e71-bc055c828341 . ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ;
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΑΦΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ… Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό μας «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ; (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ)... «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; (Ματθ. 16, 26)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΗΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "ΕΠΕΜΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ, ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ;) ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΕΒΑΣΘΕΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ; http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΗΣΦΗΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ + - 5% ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΛΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΛΑ!
ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PRC ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤHN Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020...
Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΗΓΗ: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report/ .
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ Ημερήσια έκθεση επιτήρησης COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ: Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 79 έτη και το 95.5% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω https://eody.gov.gr/20210128_briefing_covid19/ . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ (0) ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 0 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ) https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/01/covid-gr-daily-report-20210128.pdf . ΤΟΣΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ! Ο ΙΟΣ ΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΟΥΣ...
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b . ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
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