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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΑΣΚΑ;;; https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html , "Είναι γνωστό στην ιατρική ότι τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι κύτταρα και έχουν διάμετρο από 2 έως 50μm (μικρόμετρα) ενώ οι ιοί δεν είναι κύτταρα αλλά ένα σφαιρικό μόριο DNA, ή RNA με πρωτεϊνικό περίβλημα και έχει διάμετρο 60 έως 140 nm (νανόμετρα) δηλαδή 0,06 έως 0,140 μm.
Ο ιός δηλαδή είναι περίπου 200 φορές μικρότερος από τα κύτταρα, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια. Για αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν κατακρατάται από τις μάσκες...
Η μάσκα καθώς την φοράμε υγραίνεται από την αναπνοή αλλά και επικάθονται ένας μεγάλος αριθμός ιών άρα γίνεται μαγνήτης που αυξάνει το ιικό φορτίο και έτσι αυξάνει τον κίνδυνο να μολυνθούμε αν αγγίξουμε την εξωτερική της πλευρά (μεταφέρουμε εύκολα και συμπυκνωμένο ιικό φορτίο). Το ιικό φορτίο τις μέρες που ο ασθενής έχει έντονα τα συμπτώματα είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς και των ασθενών που νοσούν βαρέως... Αναλυτικά: http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html ..." , https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 ...
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ https://www.brighteon.com/fde5a1b2-b419-4c14-b8f8-2c2bd0ce033c ...
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ: "ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ... ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ; ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΑΦΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό μας
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας". https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ»; (Ματθ. 16,26) http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΗΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "ΕΠΕΜΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ, ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ;) ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΕΒΑΣΘΕΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe " ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ https://www.brighteon.com/0b7eba25-a5a7-4fbb-8443-31a000594c33 .
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΟΝ "ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΝΟΣΗΣΟΥΝ ΘΑ ΑΠΟΒΙΩΣΟΥΝ 0,03% έως 0,15% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ). ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ 2020-10-19 https://www.brighteon.com/d95f14e4-62a6-4202-be86-84e6f4e7c6fa .
ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΑΣΚΑ;;; https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html , "Είναι γνωστό στην ιατρική ότι τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι κύτταρα και έχουν διάμετρο από 2 έως 50μm (μικρόμετρα) ενώ οι ιοί δεν είναι κύτταρα αλλά ένα σφαιρικό μόριο DNA, ή RNA με πρωτεϊνικό περίβλημα και έχει διάμετρο 60 έως 140 nm (νανόμετρα) δηλαδή 0,06 έως 0,140 μm.
Ο ιός δηλαδή είναι περίπου 200 φορές μικρότερος από τα κύτταρα, τα μικρόβια και τα βακτηρίδια. Για αυτό και όπως είπα νωρίτερα δεν κατακρατάται από τις μάσκες...
Η μάσκα καθώς την φοράμε υγραίνεται από την αναπνοή αλλά και επικάθονται ένας μεγάλος αριθμός ιών άρα γίνεται μαγνήτης που αυξάνει το ιικό φορτίο και έτσι αυξάνει τον κίνδυνο να μολυνθούμε αν αγγίξουμε την εξωτερική της πλευρά (μεταφέρουμε εύκολα και συμπυκνωμένο ιικό φορτίο). Το ιικό φορτίο τις μέρες που ο ασθενής έχει έντονα τα συμπτώματα είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς και των ασθενών που νοσούν βαρέως... Αναλυτικά: http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html ..." , https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 ...
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ https://www.brighteon.com/fde5a1b2-b419-4c14-b8f8-2c2bd0ce033c ...
ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ: "ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ... ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ; ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΑΦΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ "ΣYNTAΓMA THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (που συντάχτηκε σύμφωνα με τον μακραίωνο Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό μας
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς» όπως αναφέρεται στο προοίμιό του…) ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ Άρθρo 2, Παράγραφος 1. «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας". https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ»; (Ματθ. 16,26) http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΗΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "ΕΠΕΜΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ, ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ;) ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΕΒΑΣΘΕΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe " ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ https://www.brighteon.com/0b7eba25-a5a7-4fbb-8443-31a000594c33 .
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΟΝ "ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΝΟΣΗΣΟΥΝ ΘΑ ΑΠΟΒΙΩΣΟΥΝ 0,03% έως 0,15% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ). ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ 2020-10-19 https://www.brighteon.com/d95f14e4-62a6-4202-be86-84e6f4e7c6fa .
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