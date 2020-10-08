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Βόμβες Γιώργου Τράγκα κατά Σ. Τσιόδρα Με τις εισηγήσεις του κατέστρεψε την Ελληνική οικονομία. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΚΑΙ DAILYMOTION ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ
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83 views • October 08, 2020
Βόμβες Γιώργου Τράγκα κατά Σ. Τσιόδρα: Με τις εισηγήσεις του κατέστρεψε την Ελληνική οικονομία! ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΕΓΡΑΨΕ https://www.youtube.com/watch?v=TxTsCzLRXdI&;feature=emb_logo , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, "ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΤΡΑΓΚΑ! "Αυτό το βίντεο καταργήθηκε επειδή παραβαίνει τις Οδηγίες κοινότητας του YouTube" ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ! ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DAILYMOTION ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ https://dai.ly/x7wcro3 ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...
ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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