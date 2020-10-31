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Δημοσιευμένη Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό του CDC του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ για τις μάσκες τεκμηριώνει ότι δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση στην μετάδωση της γρίπης
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41 views • October 31, 2020
Δημοσιευμένη Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό του CDC του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ για τις μάσκες τεκμηριώνει ότι δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση στην μετάδωση της γρίπης.
CDC OF USA FOR USE OF FACE MASKS: "DOES NOT HAVE A SUBSTANTIAL EFFECT ON INFLUENZA TRASMISSION". Volume 26, Number 5—May 2020, https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf page 141.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Volume 26, Number 5—May 2020 https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 141. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ https://wwwnc.cdc.gov/eid/past-issues/volume-26 ...
(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ https://youtu.be/6EtjLrB5pkc ).
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CDC είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και έχει την έδρα του στην Ατλάντα της Τζόρτζια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD ...
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο),
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Πότε δικαιολογεῖται ἡ ἀνυπακοή εἰς τούς πνευματικούς»; (Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ;) https://www.brighteon.com/1e187e0b-87b4-499d-86e5-a81ca9df9179
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
CDC OF USA FOR USE OF FACE MASKS: "DOES NOT HAVE A SUBSTANTIAL EFFECT ON INFLUENZA TRASMISSION". Volume 26, Number 5—May 2020, https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf page 141.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Volume 26, Number 5—May 2020 https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 141. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ https://wwwnc.cdc.gov/eid/past-issues/volume-26 ...
(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ https://youtu.be/6EtjLrB5pkc ).
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CDC είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και έχει την έδρα του στην Ατλάντα της Τζόρτζια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD ...
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο),
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Πότε δικαιολογεῖται ἡ ἀνυπακοή εἰς τούς πνευματικούς»; (Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ;) https://www.brighteon.com/1e187e0b-87b4-499d-86e5-a81ca9df9179
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(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
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