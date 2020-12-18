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ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ;
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928 views • December 18, 2020
ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
"ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ..." ΨΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΕ ΠΟΥ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΥΝ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΨΕΥΔΟΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΕ... ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ "ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ" ΠΟΥ "ΨΕΚΑΣΕ" ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ...
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 300.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020, ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤA PCR ΤΕΣΤ, https://cormandrostenreview.com/report/ , https://ukreloaded.com/government-website-reveals-extensive-covid-cases-fraud/ , ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 2019 (2.855.000) Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ 2.512.880 ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce ΠΛΑΣΙΕ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html .
ΓΙΑΤΙ Σύμφωνα με τα στοιχεία ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις 44 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 106.322 (53.387 άνδρες και 52.935 γυναίκες), ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 105.529 (53.235 άνδρες και 52.294 γυναίκες), αύξηση 0,75% και σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας 2015 – 2019 (102.341), παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.981 θανάτους (3,89%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 5,05% το 2019 σε σχέση με το 2018 (100.457), σε -4,55% το 2018 σε σχέση με το 2017 (105.242), σε 7,17% το 2017 σε σχέση με το 2016 (98.199) και - 3,99% το 2016 σε σχέση με το 2015 (102.276). (Πίνακες 1, 2, 3 και 4). ΓΙΑ ΤΟΥΣ 106.322 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ 2020 oι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid19.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Ημερήσια έκθεση επιτήρησης COVID-19 (14/12/2020) https://eody.gov.gr/20201214_briefing_covid19/ έχουμε 62 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 3687 θανάτους συνολικά στη χώρα. 1475 (40.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΘΑΝΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2019 ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ -5% ΕΩΣ +5% ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 2020 ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ…
ΕΞΑΛΛΟΥ 4161 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ ΤΟΤΕ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2020 ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ https://www.brighteon.com/3ed5e481-380c-43e4-8199-9750e633ebc9 , https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΒΡΟΜΑΕΙ; ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 22 ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
"ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ… ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ..." ΨΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΕ ΠΟΥ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΥΝ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΨΕΥΔΟΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΕ... ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ "ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ" ΠΟΥ "ΨΕΚΑΣΕ" ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ...
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 300.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020, ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤA PCR ΤΕΣΤ, https://cormandrostenreview.com/report/ , https://ukreloaded.com/government-website-reveals-extensive-covid-cases-fraud/ , ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 2019 (2.855.000) Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ 2.512.880 ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce ΠΛΑΣΙΕ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html .
ΓΙΑΤΙ Σύμφωνα με τα στοιχεία ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις 44 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 106.322 (53.387 άνδρες και 52.935 γυναίκες), ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 105.529 (53.235 άνδρες και 52.294 γυναίκες), αύξηση 0,75% και σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας 2015 – 2019 (102.341), παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.981 θανάτους (3,89%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 5,05% το 2019 σε σχέση με το 2018 (100.457), σε -4,55% το 2018 σε σχέση με το 2017 (105.242), σε 7,17% το 2017 σε σχέση με το 2016 (98.199) και - 3,99% το 2016 σε σχέση με το 2015 (102.276). (Πίνακες 1, 2, 3 και 4). ΓΙΑ ΤΟΥΣ 106.322 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ 2020 oι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid19.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Ημερήσια έκθεση επιτήρησης COVID-19 (14/12/2020) https://eody.gov.gr/20201214_briefing_covid19/ έχουμε 62 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 3687 θανάτους συνολικά στη χώρα. 1475 (40.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΘΑΝΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2019 ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ -5% ΕΩΣ +5% ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 2020 ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ…
ΕΞΑΛΛΟΥ 4161 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ ΤΟΤΕ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2020 ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ https://www.brighteon.com/3ed5e481-380c-43e4-8199-9750e633ebc9 , https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΒΡΟΜΑΕΙ; ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 22 ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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