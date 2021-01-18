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ΚΑΘ. Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ
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ΚΑΘ. Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (Crimes against Humanity) ΚΑΙ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/cma9mm-Lrag .
"Η κρίση, η πολιτική της κρίσης και η αντίσταση" ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ http://kassimatisdimokratia.gr/index.php/component/k2/item/300-2019-10-07-14-44-46 ...
Νίκος Αντωνιάδης : Η ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ , ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΔΗΜΙΑΣ https://www.triklopodia.gr/%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CE%B5/
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Ο Καθ. Γεώργιος Παύλος ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ. Έβαλαν πρόστιμα 22 εκ. ευρώ σε 60 μέρες για τη μη χρήση μάσκας και τις μη προβλεπόμενες μετακινήσεις https://www.brighteon.com/b6c13728-7743-4d63-b7b0-92a6ac3096de
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=89dd98e6-7ece-4388-a4a3-084a6859aee6&;index=1
"Η κρίση, η πολιτική της κρίσης και η αντίσταση" ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ http://kassimatisdimokratia.gr/index.php/component/k2/item/300-2019-10-07-14-44-46 ...
Νίκος Αντωνιάδης : Η ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ , ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΔΗΜΙΑΣ https://www.triklopodia.gr/%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CE%B5/
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Ο Καθ. Γεώργιος Παύλος ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18
Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ. Έβαλαν πρόστιμα 22 εκ. ευρώ σε 60 μέρες για τη μη χρήση μάσκας και τις μη προβλεπόμενες μετακινήσεις https://www.brighteon.com/b6c13728-7743-4d63-b7b0-92a6ac3096de
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
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