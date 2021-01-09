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ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ. Έβαλαν πρόστιμα 22 εκ. ευρώ σε 60 μέρες για τη μη χρήση μάσκας και τις μη προβλεπόμενες μετακινήσεις
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(ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ) ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ. Έβαλαν πρόστιμα 22 εκ. ευρώ σε 60 μέρες για τη μη χρήση μάσκας και τις μη προβλεπόμενες μετακινήσεις. ANTICHRIST (GLOBAL) DICTATORSHIP. ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.facebook.com/kalogirosstergios/videos/902636043840362 .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…
22 ἑκατομμύρια πρόστιμο μόνο μέσα σέ 60 ἡμέρες! Ἐξαθλιώνουν τόν Ἑλληνικό λαό μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό! https://kaiomenivatos.blogspot.com/2021/01/22-60.html ...
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΩΓΜΟΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΣ ΦΙΜΩΤΡΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ «ΧΡΗΣΙΜΟ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ (ΤΟΥΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ) ΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ; Ή ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΗΔΗ ΔΙΩΚΕΙ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ... ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΟΣΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΠΡΟΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ... ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΣ… http://www.freevolition.gr/666.htm ...
ΥΓ1. «ΔΕΚΤΗ» ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ… ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΑΡΡΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ... «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΥΓ2. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΑ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΩ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΜΑΤΑΙΟ ΤΟΥΤΟ ΚΟΣΜΟ ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ… ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ) ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΣΟΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΑΣ…
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…
22 ἑκατομμύρια πρόστιμο μόνο μέσα σέ 60 ἡμέρες! Ἐξαθλιώνουν τόν Ἑλληνικό λαό μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό! https://kaiomenivatos.blogspot.com/2021/01/22-60.html ...
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΩΓΜΟΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΣ ΦΙΜΩΤΡΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ «ΧΡΗΣΙΜΟ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ (ΤΟΥΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ) ΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ; Ή ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΗΔΗ ΔΙΩΚΕΙ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ... ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΟΣΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΠΡΟΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ... ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΣ… http://www.freevolition.gr/666.htm ...
ΥΓ1. «ΔΕΚΤΗ» ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ… ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΑΡΡΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ... «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΥΓ2. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΑ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΩ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΜΑΤΑΙΟ ΤΟΥΤΟ ΚΟΣΜΟ ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ… ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ) ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΣΟΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΑΣ…
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
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