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VAXXED PEOPLE CAN NOT NOW GET TRAVEL INSURANCE AS THEY ARE A RISK - BLOOD CLOTS THROMBOSIS AND HEART ATTACKS! - QUESTION WAS IT WORTH IT???
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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410 views • February 16, 2022
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TRIPLE VAXXED' DECIEVER (HEADING FOR THE BIG GIG IN THE SKY - https://www.bitchute.com/video/MPnKEkFOVr8l/

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TRUTH IS TERRORISM AWAKEN WITH JP - https://www.brighteon.com/15597a20-3942-4743-a6e8-0c9eff2f2d50

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