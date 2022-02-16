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VAXXED PEOPLE CAN NOT NOW GET TRAVEL INSURANCE AS THEY ARE A RISK - BLOOD CLOTS THROMBOSIS AND HEART ATTACKS! - QUESTION WAS IT WORTH IT???
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410 views • February 16, 2022
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THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
BLUTOOTH ON - TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
TRUTH IS TERRORISM AWAKEN WITH JP - https://www.brighteon.com/15597a20-3942-4743-a6e8-0c9eff2f2d50
FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/
108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab
DR SAM BAILEY: ANTI-FERTILITY MRNA JABS AND POPULATION CONTROL - https://www.brighteon.com/bf05f501-83a0-4a23-bc53-c54e7ad6cf23
Reiner Fuellmich "We Are Going to Get These People, But We Are Going to Have to Stop Them First. - https://www.brighteon.com/6bde5c93-7fe3-4910-9a17-fa2a7732b54d
FREEDOM MOVEMENT CANADA HAS JUST GOT A TRUMP CARD GIFTED - https://www.brighteon.com/dc0f1415-5552-4ccb-8aa6-18811fc7797f
GET THEM ALL OUT!
GRAPHENE GIRL SPEWING OUT OF HER ARM! A BIO WEAPON ATTACK = https://www.brighteon.com/d78006b4-fbc7-4845-9a65-a7d6e40d96ee
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
WHEN THE DEVILS CAME DOWN - https://www.brighteon.com/996b8fda-d204-4836-b519-f1710a96babb
THE REGIME IS NOTABLY SILENT! - https://www.bitchute.com/video/omJGyyPu4nbs/
ELF WAVES DIRECT ENERGY KILLING YOU IN HOSPITALS - https://www.brighteon.com/803cbcf8-cc8b-4605-8131-74d43d45bb04
Trudeau's Dark Pedophilia Network Exposed - https://www.brighteon.com/c9617cc2-34ee-49cc-911e-58d5f213419d
THE BOOKIES ARE BEHIND IT! - https://www.brighteon.com/90815e58-7fb9-43b1-8da3-243240eecac3
RUN THE BANKS! WITHDRAW YOUR MONEY! - https://www.brighteon.com/ac2d2cb3-03dd-46fd-9e1f-fba085f611c8
WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
THIS IS HOW THEY D-E-W IT - https://www.bitchute.com/video/9F46tfxrpGwz/
TRIPLE VAXXED' DECIEVER (HEADING FOR THE BIG GIG IN THE SKY - https://www.bitchute.com/video/MPnKEkFOVr8l/
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
BLUTOOTH ON - TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
TRUTH IS TERRORISM AWAKEN WITH JP - https://www.brighteon.com/15597a20-3942-4743-a6e8-0c9eff2f2d50
FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/
108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab
DR SAM BAILEY: ANTI-FERTILITY MRNA JABS AND POPULATION CONTROL - https://www.brighteon.com/bf05f501-83a0-4a23-bc53-c54e7ad6cf23
Reiner Fuellmich "We Are Going to Get These People, But We Are Going to Have to Stop Them First. - https://www.brighteon.com/6bde5c93-7fe3-4910-9a17-fa2a7732b54d
FREEDOM MOVEMENT CANADA HAS JUST GOT A TRUMP CARD GIFTED - https://www.brighteon.com/dc0f1415-5552-4ccb-8aa6-18811fc7797f
GET THEM ALL OUT!
GRAPHENE GIRL SPEWING OUT OF HER ARM! A BIO WEAPON ATTACK = https://www.brighteon.com/d78006b4-fbc7-4845-9a65-a7d6e40d96ee
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