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FAUCI: YOU MUST SUICIDE FOR GOOD OF SOCIETY WITH COVID-VACCINES OF DEATH! ΦΑΟΥΤΣΙ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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83 views • October 05, 2021
FAUCI: YOU MUST SUICIDE FOR GOOD OF SOCIETY WITH COVID-VACCINES OF DEATH! ΦΑΟΥΤΣΙ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ! https://ugetube.com/watch/W3SZ85IjvHxOM5V , https://rumble.com/vnceb3-fauci-you-must-suicide-for-good-of-society-with-covid-vaccines-of-death.html . ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ. ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.brighteon.com/dbea47ae-61ce-4e35-a04b-7f812ce8c1f4 (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ).
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΑ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ!

AUSTRALIA-NAZI: I’ll make sure everyone gets a dose by Christmas (2021). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (2021) https://www.brighteon.com/408dee18-bbda-418f-bf5a-d0637ec6cf8c , https://ugetube.com/watch/OOCbqFHP3vATOrL , https://rumble.com/vn9kc9-australia-nazi-ill-make-sure-everyone-gets-a-dose-by-christmas-2021.html . SOURSE-ΠΗΓΗ: AUSTRALIA Commander of the Covid-Force Operation Lt.Gen Frewen: ”I’ll make sure everyone gets a dose by Christmas (2021)‟ https://twitter.com/EliseiNicole/status/1444245101300133892 ...

BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/2c22da8e-4244-46c1-9c7a-6479b65870c7 , https://ugetube.com/watch/kpx5feGsYDZXQ53 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html . SOURCES, ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/ , https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/ , https://healthimpactnews.com/2021/over-32000-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines-according-to-official-media-report/ . 11-9-2021. (USA 9/11/2021).

ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;;;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html .

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .

30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).

Nuremberg 2.0 vs Nazi 4th Reich for Coronavirus Crimes Against Humanity 7/11/21 Nuremberg Code Exposes Crimes Of Gates And Fauci 6/2/21 FDA: SARS-CoV-2 antibody tests should not be used to evaluate immunity or protection from COVID-19 at any time. FDA: April 2020 PCR test is EUA. FDA: March 20th 2020 Covid-19 Vaccine Emergency Use is NOT approval NOR license https://nurembergtrials.net . Νυρεμβέργη 2.0 vs 4ο Ράιχ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 2 ΓΙΑ ΑΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ PCR ΤΕΣΤ https://nurembergtrials.net , https://www.brighteon.com/74e3bbe6-632f-4934-8803-779e3928fda9 , https://ugetube.com/watch/ZL1DWqlrUADrf5S , https://rumble.com/vkbj57-nuremberg-2.0-vs-4th-reich-for-crimes-against-humanity.-2-.html .
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newslieschristsalvationsuicidesocietytruthgenocidesoulantichristdictatorshiporthodoxyplandemiccovid-vaccines-of-deathbidenkiller
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