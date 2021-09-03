Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

55 views • September 03, 2021

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Ο Άγιος Τριαδικός Θεός απεκάλυψε στην ανθρωπότητα τον Μονογενή Υιό Του, αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Ομοούσιας και Αδιαιρέτου Τριάδας. Απέστειλε στην γη τον Υιό του Χριστό, ο οποίος με την θυσία του πάνω στον Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες των ανθρώπων για να σώσει την αθάνατη ψυχή μας εφόσον αποδεχτούμε με την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ μας την σταυροαναστάσιμη αγάπη του και την ομολογούμε εμπράκτως στην ζωή μας για να ενωθούμε με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας.



Ο Χριστός με την σταυρική θυσία του ένωσε ξανά τον άνθρωπο με τον ουράνιο Πατέρα του. Οδήγησε τον μετανοημένο άνθρωπο στον αιώνιο παράδεισο, τον οποίο είχε χάσει με την παρακοή του και αποκατέστησε την επικοινωνία μας με τον Θεό ιδρύοντας την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του στην γη. Αιώνια μοναδική Κεφαλή της Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Χριστός. Γιατί ο αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός μαζί με τους Αποστόλους και άγιους Θεοφόρους Πατέρες μας, Μάρτυρες και Ομολογητές ίδρυσε τον Θεανθρώπινο οργανισμό, την διαχρονική Εκκλησία Του, ως κιβωτό σωτηρίας των αθάνατων ψυχών ημών.



Με την Αποστολική διαδοχή, την Ιεροσύνη, αδιάλειπτη χειροτονία νέων Επισκόπων και Ιερέων και την διατήρηση της αλήθειας του Χριστού, της αληθινής ορθόδοξης πίστης του λαού του Θεού, η οποία αποτελεί το Ορθόδοξο Δόγμα των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, διαιωνίζεται το Έργο του Χριστού στην γη με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού.



Η Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού είναι το Θεανθρώπινο Σώμα Του, ο πιστός κλήρος και λαός, με Κεφαλή τον Αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό. Μόνο η Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν διαφυλάσσει αμόλυντη και άμωμη την Αλήθεια του Χριστού και των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας και ο Θεός μας αγιάζει και θεραπεύει την ψυχή και το σώμα καθώς μεταλαμβάνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνια.



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ακόμα και αν πεθάνουμε από οποιαδήποτε σωματική ασθένεια αν έχουμε προλάβει με αληθινή πίστη και ειλικρινή μετάνοια να ζητήσουμε από τον Χριστό το ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ όπως ο ληστής ομολόγησε πάνω στο σταυρό, ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ, τότε θα πεθάνουμε καθαρισμένοι από κάθε αμαρτία και υγιείς στην ψυχή. Ώστε η αγιασμένη ψυχή μας με νέο άφθαρτο αναστημένο σώμα θα ενωθεί με τον άγιο Θεό Πατέρα μας στο αιώνιο παράδεισο της σταυροαναστάσιμης αγάπης του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού.



Είναι ειδωλολατρία η θεοποίηση του ανθρώπινης γνώσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ιατρικής που υποτίθεται μόνο αυτή θεραπεύει το σώμα μας ξεχνώντας ότι είμαστε Θεανθρώπινα Μέλη του Χριστού, ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ του σώματος και της ψυχής. Η αποστασία από το άγιο θέλημα του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και η λατρεία των κοσμικών επιστημονικών επιτευγμάτων δεν είναι μόνο ειδωλολατρία άλλα και σατανολατρία που οδηγεί την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ!



ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΣΤΗΝ Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 19 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ». ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΟΤΙ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.



«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» είπε ο Χριστός. Σήμερα οι πολιτικοί και πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας θεώρησαν εστία μόλυνσης τον Ναό του Θεού όπως και το ανθρώπινο σώμα που παρουσιάζουν, την εικόνα του Θεού, ως μολυσματική βόμβα θανάτου και απαγορεύουν ακόμα και το Σώμα και Αίμα Χριστού, το οποίο είναι εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιωνία, κλείνοντας τις Εκκλησίες (ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ) και θεωρώντας λοιμογόνες ακόμα και τις λιτανείες που αιώνες τώρα θεραπεύουν από λοιμούς και κάθε θεομηνία που είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών και της αποστασίας μας... Η συνεχεια στο βιντεο ΑΝΩΤΕΡΩ...



ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl Ο Άγιος Τριαδικός Θεός απεκάλυψε στην ανθρωπότητα τον Μονογενή Υιό Του, αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Ομοούσιας και Αδιαιρέτου Τριάδας. Απέστειλε στην γη τον Υιό του Χριστό, ο οποίος με την θυσία του πάνω στον Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες των ανθρώπων για να σώσει την αθάνατη ψυχή μας εφόσον αποδεχτούμε με την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ μας την σταυροαναστάσιμη αγάπη του και την ομολογούμε εμπράκτως στην ζωή μας για να ενωθούμε με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας.Ο Χριστός με την σταυρική θυσία του ένωσε ξανά τον άνθρωπο με τον ουράνιο Πατέρα του. Οδήγησε τον μετανοημένο άνθρωπο στον αιώνιο παράδεισο, τον οποίο είχε χάσει με την παρακοή του και αποκατέστησε την επικοινωνία μας με τον Θεό ιδρύοντας την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του στην γη. Αιώνια μοναδική Κεφαλή της Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Χριστός. Γιατί ο αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός μαζί με τους Αποστόλους και άγιους Θεοφόρους Πατέρες μας, Μάρτυρες και Ομολογητές ίδρυσε τον Θεανθρώπινο οργανισμό, την διαχρονική Εκκλησία Του, ως κιβωτό σωτηρίας των αθάνατων ψυχών ημών.Με την Αποστολική διαδοχή, την Ιεροσύνη, αδιάλειπτη χειροτονία νέων Επισκόπων και Ιερέων και την διατήρηση της αλήθειας του Χριστού, της αληθινής ορθόδοξης πίστης του λαού του Θεού, η οποία αποτελεί το Ορθόδοξο Δόγμα των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, διαιωνίζεται το Έργο του Χριστού στην γη με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού.Η Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού είναι το Θεανθρώπινο Σώμα Του, ο πιστός κλήρος και λαός, με Κεφαλή τον Αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό. Μόνο η Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν διαφυλάσσει αμόλυντη και άμωμη την Αλήθεια του Χριστού και των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας και ο Θεός μας αγιάζει και θεραπεύει την ψυχή και το σώμα καθώς μεταλαμβάνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνια.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ακόμα και αν πεθάνουμε από οποιαδήποτε σωματική ασθένεια αν έχουμε προλάβει με αληθινή πίστη και ειλικρινή μετάνοια να ζητήσουμε από τον Χριστό το ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ όπως ο ληστής ομολόγησε πάνω στο σταυρό, ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ, τότε θα πεθάνουμε καθαρισμένοι από κάθε αμαρτία και υγιείς στην ψυχή. Ώστε η αγιασμένη ψυχή μας με νέο άφθαρτο αναστημένο σώμα θα ενωθεί με τον άγιο Θεό Πατέρα μας στο αιώνιο παράδεισο της σταυροαναστάσιμης αγάπης του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού.Είναι ειδωλολατρία η θεοποίηση του ανθρώπινης γνώσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ιατρικής που υποτίθεται μόνο αυτή θεραπεύει το σώμα μας ξεχνώντας ότι είμαστε Θεανθρώπινα Μέλη του Χριστού, ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ του σώματος και της ψυχής. Η αποστασία από το άγιο θέλημα του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και η λατρεία των κοσμικών επιστημονικών επιτευγμάτων δεν είναι μόνο ειδωλολατρία άλλα και σατανολατρία που οδηγεί την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ!ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΣΤΗΝ Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 19 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ». ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΟΤΙ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» είπε ο Χριστός. Σήμερα οι πολιτικοί και πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας θεώρησαν εστία μόλυνσης τον Ναό του Θεού όπως και το ανθρώπινο σώμα που παρουσιάζουν, την εικόνα του Θεού, ως μολυσματική βόμβα θανάτου και απαγορεύουν ακόμα και το Σώμα και Αίμα Χριστού, το οποίο είναι εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιωνία, κλείνοντας τις Εκκλησίες (ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ) και θεωρώντας λοιμογόνες ακόμα και τις λιτανείες που αιώνες τώρα θεραπεύουν από λοιμούς και κάθε θεομηνία που είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών και της αποστασίας μας... Η συνεχεια στο βιντεο ΑΝΩΤΕΡΩ...ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Keywords lieschristtruthnwozionismwhoantichristdictatorshiporthodoxyhellasplandemicgenocitecoronavirusterrorismsatancovid-vaccines-of-death

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