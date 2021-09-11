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BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ.
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338 views • September 11, 2021
BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://ugetube.com/watch/kpx5feGsYDZXQ53 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html . SOURCES, ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/ , https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/ , https://healthimpactnews.com/2021/over-32000-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines-according-to-official-media-report/ . 11-9-2021. (USA 9/11/2021).
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html .
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html .
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
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