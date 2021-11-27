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SACKED AUSTRALIAN NURSE OF 32 YEARS RIGHTLY POINTS OUT THAT ICU EMERGENCY ROOM IS FULL OF VAXXED PATIENTS WITH HEART DAMMAGE CAUSED BY THE MRMA MODERNA CLOT SHOT. A KILLER PLANDEMIC OF THE VACCINATED
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491 views • November 27, 2021
YOU ARE THE RESISTANCE AND THE INHERITORS OF THE REAL - NEW WORLD ITS GOING TO BE BEAUTIFUL! WILL YOU BE THERE? STAND IN YOUR PEACE TRUTH AND WISDOM WILL FLOW!
CHINA DIDN'T ISOLATE THE VIRUS, HOW DO YOU HAVE A TEST AND A VACCINE IF THERE IS NO VIRUS? - https://www.bitchute.com/video/h0JNsVGmcdVK/
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
NHS GP of 12 years speaks out against covid passports and mandates - https://www.brighteon.com/d427ddf6-3d26-48c5-8f5f-693918c536fb
FALL OF THE CABAL VOL 19 - https://www.bitchute.com/video/HZGUXb4oZuV8/
Dr. Robert O. Young on shocking results of the vaccine contents (Interview start at 12:40) - https://www.brighteon.com/6db63d9f-ad19-41e3-b691-dcc2a112a7de
BETTER HEAR THIS! - https://www.brighteon.com/d911acf8-98b7-4648-a6c4-f8ce485c2760
FREEDOM ISN'T FREE - INSIDE THE RESISTANCE - AMAZING POLLY - https://www.bitchute.com/video/ZYj24kdk9g5K/
SCOTLAND UK - VACCINATED DYING - https://www.brighteon.com/86a7f965-1d2d-4495-9ffe-a9a99bab7f09
SLOW KILL EXPOSED! - GLOBAL DEPOPULATION EVENT - JERRY DAY SPEAKS OUT! - https://www.bitchute.com/video/cIjH4wMQsy1Q/
ALL ROADS LEAD TO ROME! - https://www.brighteon.com/477ec19f-35cf-411e-86fe-02b0bc78675e
1994 - https://www.brighteon.com/e458b7d8-8cf2-4f88-bc14-614ec96fed64
THINK! -GRAPHENE NOW IN THE MOUTHS OF THE VAXXED! https://www.brighteon.com/567dfe5e-9211-44ed-bd7d-0d3fcd922b3a
GRAPHENE IN YOUR MEDICATION - https://www.brighteon.com/8a5ae20a-a90b-46f6-bb02-5a6c81fefdb1
https://www.brighteon.com/eb02a03f-1688-4367-b8fe-da2ec714e646
Murder!, Just Hours After Publishing The Secret Of The Vax The Dr. Is Dead - https://www.brighteon.com/d8896279-e2ca-45ea-9a70-080ffdd00bbc
CHINA DIDN'T ISOLATE THE VIRUS, HOW DO YOU HAVE A TEST AND A VACCINE IF THERE IS NO VIRUS? - https://www.bitchute.com/video/h0JNsVGmcdVK/
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
NHS GP of 12 years speaks out against covid passports and mandates - https://www.brighteon.com/d427ddf6-3d26-48c5-8f5f-693918c536fb
FALL OF THE CABAL VOL 19 - https://www.bitchute.com/video/HZGUXb4oZuV8/
Dr. Robert O. Young on shocking results of the vaccine contents (Interview start at 12:40) - https://www.brighteon.com/6db63d9f-ad19-41e3-b691-dcc2a112a7de
BETTER HEAR THIS! - https://www.brighteon.com/d911acf8-98b7-4648-a6c4-f8ce485c2760
FREEDOM ISN'T FREE - INSIDE THE RESISTANCE - AMAZING POLLY - https://www.bitchute.com/video/ZYj24kdk9g5K/
SCOTLAND UK - VACCINATED DYING - https://www.brighteon.com/86a7f965-1d2d-4495-9ffe-a9a99bab7f09
SLOW KILL EXPOSED! - GLOBAL DEPOPULATION EVENT - JERRY DAY SPEAKS OUT! - https://www.bitchute.com/video/cIjH4wMQsy1Q/
ALL ROADS LEAD TO ROME! - https://www.brighteon.com/477ec19f-35cf-411e-86fe-02b0bc78675e
1994 - https://www.brighteon.com/e458b7d8-8cf2-4f88-bc14-614ec96fed64
THINK! -GRAPHENE NOW IN THE MOUTHS OF THE VAXXED! https://www.brighteon.com/567dfe5e-9211-44ed-bd7d-0d3fcd922b3a
GRAPHENE IN YOUR MEDICATION - https://www.brighteon.com/8a5ae20a-a90b-46f6-bb02-5a6c81fefdb1
https://www.brighteon.com/eb02a03f-1688-4367-b8fe-da2ec714e646
Murder!, Just Hours After Publishing The Secret Of The Vax The Dr. Is Dead - https://www.brighteon.com/d8896279-e2ca-45ea-9a70-080ffdd00bbc
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