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THE DEVIL IS A SADIST - HE TELLS YOU WHAT HE IS GOING TO DO BEFORE HE DOES IT - THE DEFINITION OF A SADIST 101 - THE SIMPSONS PREDICTIVELY PROGRAMMING YOUR BRAIN
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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123 views • February 05, 2022
THE SIMPSONS PREDICTIVE PROGRAMMING FROM THE 90,s

2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3

ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/

DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171

SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d

CAFE ST GEORGE - OWEN BENJAMIN IS CONTROLLED OPPOSITION - https://www.bitchute.com/video/BSQvMsmePkUs/

YET ANOTHER DOCTOR WHO QUESTIONED HER TRAINING AND DISCOVERED THE TRUTH - 72777 - https://www.brighteon.com/b581282e-21ff-4dd1-9eab-35b25689e764

ITS A ELITE CLUB AND YOU AINT IN IT! - https://www.brighteon.com/ae45fd64-e52a-4ed4-80f7-743545f6c964

"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/

MEET THE SATANIC ZIONISTS CULT BEHIND IT ALL - https://www.brighteon.com/a8840597-d908-44e2-8d2c-b604acd5358f

WE KNOW WE SHALL WIN AS WE ARE CONFIDENT IN THE VICTORY OF GOOD OVER EVIL - https://www.brighteon.com/ffb017fe-81c4-45f6-9870-db49fe92ad04

STEW PETERS - CROWN TYRANNY - https://www.brighteon.com/6a38af35-71ab-4921-a670-9b6d1af2a932

THE MSM ARE PANICKING! - https://www.brighteon.com/59176cb4-506e-4b79-ae1e-9b0d94822c80

HOW TO MAKE THE CROWN/CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706

GO BEYOND FEAR - REGAIN YOUR SOVEREIGNTY AND BE THE CHANGE - STEP INTO YOUR OWN POWER NOW! - https://www.brighteon.com/053ff9cf-22bb-4912-bd2a-44afe85704da

SAY THAT AGAIN! - YOU GET "AIDS" FROM THE MRNA CLOT SHOT! - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - OR AIDS - https://www.brighteon.com/74fceb8e-5e87-47c1-9a40-44e47c72663b

THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDLE! - THE WEF ALL IN ON THIS ONE! - https://www.brighteon.com/345b49e8-c5e5-4116-8470-4a23624cbff1

Israeli Doctor Confirms 80% Hospitalized Are Vaxxed - https://www.brighteon.com/aaf952f7-8552-4b35-9f3d-d45d1080b411
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