Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό).

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

15 views • February 26, 2022





Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου στους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: Δεν βλέπετε, που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτὰ τα γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτό που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας.

Πηγή: Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος



Ο κύριος Δημήτριος Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων







Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΓΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ...

ΥΓ. Ας μην φαίνεται σε κάποιους παράταιρη και σκληρή η κριτική μου σε ότι αφορά το λεγόμενο ημερολογιακό ζήτημα ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΟΣΟ ΖΩ ΝΑ ΦΩΝΑΖΩ (ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ) ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666…





ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1902!… ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://ugetube.com/watch/Hc8GzU7JkIcUr3c , https://rumble.com/vuux80--1902.html .



ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/SgSCmvAl1lcOjZy , https://rumble.com/vv288r-52172091.html .



ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/zZve7fEzsjzYrZD , https://rumble.com/vvett4-52759912.html .



ΟΙ 300 ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ"... ΞΕΧΝΑΜΕ; https://ugetube.com/watch/TPz6YNWAcMuPIF1 , https://rumble.com/vnhcvp--300-.html .



ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ; https://ugetube.com/watch/ydgMQnLjjBXLqC7 , https://rumble.com/vhwrbp-30081877.html . Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό) https://rumble.com/vvwijq-53585126.html https://ugetube.com/watch/o9WzFBKlogbRRZo . Πηγή της εικόνας: https://el.wikipedia.org/wiki/ Ιωάννης_Μακρυγιάννης .Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου στους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: Δεν βλέπετε, που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτὰ τα γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτό που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας.Πηγή: Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος https://orthodox-voice.blogspot.com/2022/02/blog-post_924.html Ο κύριος Δημήτριος Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων https://econ.uoi.gr/didaskontes/chatzinikolaoy-dimitrios ΣΧΟΛΙΑΣΕ: Ἄκρως ἐπίκαιρον κείμενον, ὡς νά ἐγράφη πρό ὀλίγου! Οἱ ψευδο-κυβερνῆται τῆς «Ἑλλάδος» ἀγωνίζονται νυχθημερόν πῶς θά ξεπουλήσουν τήν χώραν εἰς τούς ἐχθρούς της, πῶς θά ἀντικαταστήσουν τούς Ἕλληνας μέ ἰσλαμιστάς Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς κ.ἄ., πῶς θά «ἐκπουστεύσουν» καί «ἐκπουτανεύσουν» τά παιδιά μας, πῶς θά καταργήσουν τήν Ὀρθοδοξίαν (αὐτό τό κάμνουν ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μέ τούς ψευδεπισκόπους), πῶς θά διαστρέψουν τήν Ἱστορίαν, πῶς θ' ἀφανίσουν τούς Ἕλληνας μέσῳ τῆς καταστροφῆς τῆς ὑγείας καί τῆς οἰκονομίας κ.λπ. Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοοῦν ὅταν λέγουν ἐπί δεκαετίας ὅτι «θά συνεργασθοῦν ἀκόμη καί μέ τόν Διάβολον διά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος»! Πειθήνια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ!Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΓΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ...ΥΓ. Ας μην φαίνεται σε κάποιους παράταιρη και σκληρή η κριτική μου σε ότι αφορά το λεγόμενο ημερολογιακό ζήτημα ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΟΣΟ ΖΩ ΝΑ ΦΩΝΑΖΩ (ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ) ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666… http://www.freevolition.gr … ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑ(Σ)ΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ.ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1902!… ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/8bb2f073-26c3-4790-8d12-c95eaa18db83 ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/58a69f84-e49d-457b-922a-730c971d325c ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/270d13a0-5232-41b6-9ba0-4cf6f4e2d8a6 ΟΙ 300 ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ"... ΞΕΧΝΑΜΕ; https://www.brighteon.com/a1f11542-e791-44ca-a023-15d8dd542138 ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ; https://www.brighteon.com/9b57aa80-244e-4786-9826-faa67af68ad1 Keywords newschristreporttruthzionismpopeantichrist666orthodoxyhellasmakrugiannis

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