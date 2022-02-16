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ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
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ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/SgSCmvAl1lcOjZy , https://rumble.com/vv288r-52172091.html .
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/8bb2f073-26c3-4790-8d12-c95eaa18db83 , https://ugetube.com/watch/Hc8GzU7JkIcUr3c , https://rumble.com/vuux80--1902.html ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ, ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟ 2001, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 1054 μ.Χ.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX … ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΠΑΠΙΣΜΟ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ… ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ, ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΑΣΚΕΣ-ΦΙΜΩΤΡΑ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΓΚΟΥΛΑΓΚ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΕΝΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ! (ΠΟΥ ΣΕ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΩΝ PCR ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ https://rumble.com/vs71zf-kary-mullis-creator-of-pcr-test-test-does-not-tell-if-you-are-sick.html ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ QR CODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤOΥ BARCODE 666 https://norfid.wordpress.com/bar-code/iερά-μονή-oσίου-γρηγορίου-o-γραμμικός-κώ ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ... ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ... ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/SgSCmvAl1lcOjZy Ή ΕΔΩ: https://rumble.com/vv288r-52172091.html .
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/8bb2f073-26c3-4790-8d12-c95eaa18db83 , https://ugetube.com/watch/Hc8GzU7JkIcUr3c , https://rumble.com/vuux80--1902.html ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ, ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟ 2001, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 1054 μ.Χ.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX … ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΠΑΠΙΣΜΟ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ… ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ, ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΑΣΚΕΣ-ΦΙΜΩΤΡΑ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΓΚΟΥΛΑΓΚ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΕΝΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ, ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ! (ΠΟΥ ΣΕ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΩΝ PCR ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ https://rumble.com/vs71zf-kary-mullis-creator-of-pcr-test-test-does-not-tell-if-you-are-sick.html ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ QR CODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤOΥ BARCODE 666 https://norfid.wordpress.com/bar-code/iερά-μονή-oσίου-γρηγορίου-o-γραμμικός-κώ ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ... ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ... ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/SgSCmvAl1lcOjZy Ή ΕΔΩ: https://rumble.com/vv288r-52172091.html .
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