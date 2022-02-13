ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1902!… ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

101 views • February 13, 2022

https://rumble.com/vuux80--1902.html .



Αν διαβάσουμε, τις άγνωστες σε πολλούς μέχρι σήμερα, Αιρετικές Εγκυκλίους του Πατριαρχείου με πρώτη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ το 1902 θα δούμε ότι προέτρεπαν να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία, συμπροσευχές, συλλείτουργα και μνημόνευση αιρετικών ψευδεπισκόπων, με όλες τις «Αδελφές Εκκλησίες» όπως ονόμαζαν «τους παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες και άλλους Αιρετικούς». Στις Αιρετικές αυτές Πατριαρχικές Εγκυκλίους αναφερόταν ως λεπτομέρεια και η αλλαγή του ημερολογίου για να προσεγγίσουμε τους αιρετικούς αλλά αυτή η προσέγγιση και αιρετική ενότητα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν αλλάζαμε και τον «Πασχάλιο Κανόνα», που μόνο αυτόν όρισε ως «όρο» της η Α΄ Αγία Οικουμενική Σύνοδός και όχι ως αναλλοίωτο δόγμα το κοσμικό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα, που χρησιμοποιούσε η Εκκλησία χωρίς να έχει καμία επίπτωση στην ορθόδοξη πίστη.



Δεν αποτελεί αίρεση η διόρθωση του κοσμικού ημερολογίου του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα στην Ελλάδα Χωρίς να μεταβάλλεται «ο Πασχάλιος Κανόνας», «ο οποίος ουσιαστικά ορίζει να εορτάζουμε πάντα το άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των εβραίων χρονικά» και τηρείται στην Ελλάδα. Οι παπικοί, προτεστάντες και άλλοι αιρετικοί δεν σεβάστηκαν τον Πασχάλιο Κανόνα, που μόνο αυτόν είχε ορίσει ως «όρο» της η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. Ωστόσο οι αιρετικές εγκύκλιοι του Πατριαρχείου (από το 1902 η πρώτη) που θεωρούν τους αιρετικούς ως Εκκλησίες εφαρμόστηκαν ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ, ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, από την διοικούσα Εκκλησία (ψευδεπισκόπους) στην Ελλάδα όταν το 2001 δέχθηκαν και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ με την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα τον αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό κοσμικό μονάρχη του Βατικανού, ΠΑΠΑ της ΡΩΜΗΣ, ως ΕΠΙΣΚΟΠΟ για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ αφότου αποσχίστηκαν ιστορικά οι αιρετικοί παπικοί από την Μια Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία το 1054 μ.Χ.

Επιπλέον ο οικουμενιστής πανθρησκειαστής Βαρθολομαίος μνημόνευσε τον αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας μας ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ το 2006, το 2014 και συνεχίζει για να μεταβληθούμε από Σώμα Χριστού σε ένα παναιρετικό σώμα μαζί τους, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .



Προδοσίες και μεμονωμένες πτώσεις οικουμενιστών αιρετικών ψευδεπισκόπων ακόμα και Πατριαρχών που δεν έγιναν ιδιαίτερα γνωστές ήταν και η ένταξη της Εκκλησίας της Ελλάδας το 1948 στο λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο εκκλησιών» που αποτελεί ένα παγκόσμιο σατανικό συνονθύλευμα εκατοντάδων προτεσταντικών και άλλων αιρέσεων όπως και η υποτιθεμένη άρση το 1965 των ιστορικών αναθεμάτων μεταξύ Ορθοδόξων και παπικών από τον τότε αιρετικό οικουμενιστή Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης χωρίς καν να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος!… Ωστόσο, το 2016 Συνοδικά πλέον με την δήθεν πανορθόδοξη ψευδοσύνοδο στην Κρήτη αναγνώρισαν οι αιρετικοί οικουμενιστές ψευδεπίσκοποι όλες τις αιρέσεις ως εκκλησίες.



Στους έσχατους καιρούς όσοι με αληθινή ορθόδοξη Πίστη είναι συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, ακόμη και δύο ή τρείς πιστοί, αποτελούν την Εκκλησία Του όπως μας είχε επισημάνει ο αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18, ΣΤΙΧΟΣ 20 «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν».… «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». ΓΙΑΤΙ είναι σαφέστατη Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».



ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα

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https://rumble.com/vuwoc5-51913013.html ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1902!… ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://ugetube.com/watch/Hc8GzU7JkIcUr3c Αν διαβάσουμε, τις άγνωστες σε πολλούς μέχρι σήμερα, Αιρετικές Εγκυκλίους του Πατριαρχείου με πρώτη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ το 1902 θα δούμε ότι προέτρεπαν να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία, συμπροσευχές, συλλείτουργα και μνημόνευση αιρετικών ψευδεπισκόπων, με όλες τις «Αδελφές Εκκλησίες» όπως ονόμαζαν «τους παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες και άλλους Αιρετικούς». Στις Αιρετικές αυτές Πατριαρχικές Εγκυκλίους αναφερόταν ως λεπτομέρεια και η αλλαγή του ημερολογίου για να προσεγγίσουμε τους αιρετικούς αλλά αυτή η προσέγγιση και αιρετική ενότητα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν αλλάζαμε και τον «Πασχάλιο Κανόνα», που μόνο αυτόν όρισε ως «όρο» της η Α΄ Αγία Οικουμενική Σύνοδός και όχι ως αναλλοίωτο δόγμα το κοσμικό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα, που χρησιμοποιούσε η Εκκλησία χωρίς να έχει καμία επίπτωση στην ορθόδοξη πίστη.Δεν αποτελεί αίρεση η διόρθωση του κοσμικού ημερολογίου του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα στην Ελλάδα Χωρίς να μεταβάλλεται «ο Πασχάλιος Κανόνας», «ο οποίος ουσιαστικά ορίζει να εορτάζουμε πάντα το άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των εβραίων χρονικά» και τηρείται στην Ελλάδα. Οι παπικοί, προτεστάντες και άλλοι αιρετικοί δεν σεβάστηκαν τον Πασχάλιο Κανόνα, που μόνο αυτόν είχε ορίσει ως «όρο» της η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. Ωστόσο οι αιρετικές εγκύκλιοι του Πατριαρχείου (από το 1902 η πρώτη) που θεωρούν τους αιρετικούς ως Εκκλησίες εφαρμόστηκαν ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ, ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, από την διοικούσα Εκκλησία (ψευδεπισκόπους) στην Ελλάδα όταν το 2001 δέχθηκαν και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ με την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα τον αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό κοσμικό μονάρχη του Βατικανού, ΠΑΠΑ της ΡΩΜΗΣ, ως ΕΠΙΣΚΟΠΟ για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ αφότου αποσχίστηκαν ιστορικά οι αιρετικοί παπικοί από την Μια Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία το 1054 μ.Χ.Επιπλέον ο οικουμενιστής πανθρησκειαστής Βαρθολομαίος μνημόνευσε τον αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας μας ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ το 2006, το 2014 και συνεχίζει για να μεταβληθούμε από Σώμα Χριστού σε ένα παναιρετικό σώμα μαζί τους, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ώστε να μην χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση εντειχισμένοι στην αντίχριστη σιωνιστική παναιρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού… https://rumble.com/vhp893-29730567.html Προδοσίες και μεμονωμένες πτώσεις οικουμενιστών αιρετικών ψευδεπισκόπων ακόμα και Πατριαρχών που δεν έγιναν ιδιαίτερα γνωστές ήταν και η ένταξη της Εκκλησίας της Ελλάδας το 1948 στο λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο εκκλησιών» που αποτελεί ένα παγκόσμιο σατανικό συνονθύλευμα εκατοντάδων προτεσταντικών και άλλων αιρέσεων όπως και η υποτιθεμένη άρση το 1965 των ιστορικών αναθεμάτων μεταξύ Ορθοδόξων και παπικών από τον τότε αιρετικό οικουμενιστή Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης χωρίς καν να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος!… Ωστόσο, το 2016 Συνοδικά πλέον με την δήθεν πανορθόδοξη ψευδοσύνοδο στην Κρήτη αναγνώρισαν οι αιρετικοί οικουμενιστές ψευδεπίσκοποι όλες τις αιρέσεις ως εκκλησίες.Στους έσχατους καιρούς όσοι με αληθινή ορθόδοξη Πίστη είναι συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, ακόμη και δύο ή τρείς πιστοί, αποτελούν την Εκκλησία Του όπως μας είχε επισημάνει ο αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18, ΣΤΙΧΟΣ 20 «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν».… «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». ΓΙΑΤΙ είναι σαφέστατη Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition Keywords newschristsalvationreporttruthzionismantichristorthodoxyhellas

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