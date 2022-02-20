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ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
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46 views • February 20, 2022
ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/zZve7fEzsjzYrZD , https://rumble.com/vvett4-52759912.html .
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΟΦΕΙΛΩ ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΑ ΥΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΠΩΣ ΘΑΡΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΤΙΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΕΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ. ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ" ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ... ΠΟΣΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΣΤΟΥΡΟΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΟΥΠΕΡ ΣΚΛΑΒΟΙ;
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ.
FREE OR DEAD VOLITION? WE NEED A PANDEMIC OF (CHRIST) FREE VOLITION. ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ή ΝΕΚΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ; ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ https://www.brighteon.com/e011ef1c-4475-4954-a98b-5d2a70074c51 , https://ugetube.com/watch/2OaVzrYxexrBiAH , https://rumble.com/vuleb0-free-or-dead-volition-we-need-a-pandemic-of-free-volition.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΥΓ. ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΜΕ "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ" Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ! ΩΣΤΟΣΟ, "Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ" https://www.brighteon.com/ef7409ea-43e7-4d4d-96c6-1501d76e8256 , https://ugetube.com/watch/KuPCMwp9nYvSWvP , https://rumble.com/vuemqb-51071123.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr ,
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΟΦΕΙΛΩ ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΑ ΥΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΠΩΣ ΘΑΡΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΤΙΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΕΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ. ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ" ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ... ΠΟΣΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΣΤΟΥΡΟΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΟΥΠΕΡ ΣΚΛΑΒΟΙ;
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ.
FREE OR DEAD VOLITION? WE NEED A PANDEMIC OF (CHRIST) FREE VOLITION. ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ή ΝΕΚΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ; ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ https://www.brighteon.com/e011ef1c-4475-4954-a98b-5d2a70074c51 , https://ugetube.com/watch/2OaVzrYxexrBiAH , https://rumble.com/vuleb0-free-or-dead-volition-we-need-a-pandemic-of-free-volition.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΥΓ. ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΜΕ "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ" Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ! ΩΣΤΟΣΟ, "Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ" https://www.brighteon.com/ef7409ea-43e7-4d4d-96c6-1501d76e8256 , https://ugetube.com/watch/KuPCMwp9nYvSWvP , https://rumble.com/vuemqb-51071123.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr ,
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