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"Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ".
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23 views • February 08, 2022
"Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ" https://ugetube.com/watch/KuPCMwp9nYvSWvP , https://rumble.com/vuemqb-51071123.html .
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΥΓ. ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΜΕ "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ" Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ! ΩΣΤΟΣΟ, "Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ".
58,002 Deaths and 4,278,046 Injuries Following COVID Shots in European and USA Database. 58.002 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 4.278.046 ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2022-1-15 https://www.brighteon.com/b64a1c1b-8221-4d0f-9da0-dbb2b2ce853c ,
https://ugetube.com/watch/4yjpokZwBt9Huxs , https://rumble.com/vsujlp-58002-deaths-and-4278046-injuries-following-covid-shots-in-european-and-usa.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2022/36257-deaths-and-3244052-injuries-following-covid-shots-in-european-database-double-vaxxed-13-year-old-dies-from-heart-attack .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html , https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD .
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΥΓ. ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΜΕ "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ" Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ! ΩΣΤΟΣΟ, "Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑΤΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ".
58,002 Deaths and 4,278,046 Injuries Following COVID Shots in European and USA Database. 58.002 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 4.278.046 ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2022-1-15 https://www.brighteon.com/b64a1c1b-8221-4d0f-9da0-dbb2b2ce853c ,
https://ugetube.com/watch/4yjpokZwBt9Huxs , https://rumble.com/vsujlp-58002-deaths-and-4278046-injuries-following-covid-shots-in-european-and-usa.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2022/36257-deaths-and-3244052-injuries-following-covid-shots-in-european-database-double-vaxxed-13-year-old-dies-from-heart-attack .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html , https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD .
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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