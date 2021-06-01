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ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ;
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29 views • June 01, 2021
ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ; https://ugetube.com/watch/ydgMQnLjjBXLqC7 , https://rumble.com/vhwrbp-30081877.html .
Γιατί το λεγόμενο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα έδωσε άδεια ίδρυσης κόμματος σε ένα ναζιστικό χιτλερικό δικτατορικό μόρφωμα, ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ "ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΝΑΖΙΣΜΟΥ, όπως το δήλωνε στην Ταυτότητα της Ιδεολογίας του στην Επίσημη ιστοσελίδα του https://web.archive.org/web/20121002024914/http://www.xryshaygh.com/index.php/kinima : "1) Δέχομαι την τρίτη μεγάλη ιδεολογία της Ιστορίας, την πιο ριζωμένη στο ιστορικό παρελθόν του Λαού μου. Το ίδιο ενάντια στον κομμουνισμό-διεθνισμό όσο και στον φιλελευθερισμό-οικουμενισμό. 3)... Έτσι είμαι εχθρός κάθε εξουσίας που διαιωνίζει αυτή τη σήψη που ‘χει για στήριγμά της την πλουτοκρατία. Κάθε εξουσίας, είτε δικτατορία των στρατιωτικο-οικονομικών συμφερόντων είναι, είτε δικτατορία του κοινοβουλευτισμού. Γιατί είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αντεθνικού ισοπεδωτισμού".
Το ίδιο ερώτημα για την παράλογη νομιμοποίηση δικτατορικών μορφωμάτων-κομμάτων ισχύει και για το λεγόμενο κομμουνιστικό σταλινικό κόμμα που δηλώνει υπέρμαχος της δικτατορίας του Στάλιν (δήθεν του προλεταριάτου). ΠΩΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (που δεν σεβαστήκαν ΚΑΙ «ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ την βούληση του Ελληνικού Λαού» που είπε με το δημοψήφισμα ΟΧΙ στα δωσίλογα μνημόνια) ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ; ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΝΕΡΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ;
ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ Ή ΘΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ;
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΕΣ (ΚΑΙ ΟΙ 3 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ) ΟΠΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΕ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, Ο ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ... «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΣ (κίνηση για κατοχύρωση δικαιωμάτων μιας εθνότητας)» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ «ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ-ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ». ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ «Η ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, Nationalsozialismus, ΝΑΖΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΠΟΥ ΑΛΛΩΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑΤΟΥΑΖ ΤΟΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΑΓΚΥΛΩΤΟ ΣΤΑΥΡΟ https://www.ellhnes-ekdoseis.net/product/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82/ Ο ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΚΦΕΡΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ…
ΔΙΚΑΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟΥ» ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ... ΕΝΩ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΨΥΧΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΕΝΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ!
ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 50 ΕΔΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΛΕΒΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 45% ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΣΩΔΙΑΣ ΤΟΥΣ…
ΓΙΑΤΙ «ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός... https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.
Γιατί το λεγόμενο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα έδωσε άδεια ίδρυσης κόμματος σε ένα ναζιστικό χιτλερικό δικτατορικό μόρφωμα, ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ "ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΝΑΖΙΣΜΟΥ, όπως το δήλωνε στην Ταυτότητα της Ιδεολογίας του στην Επίσημη ιστοσελίδα του https://web.archive.org/web/20121002024914/http://www.xryshaygh.com/index.php/kinima : "1) Δέχομαι την τρίτη μεγάλη ιδεολογία της Ιστορίας, την πιο ριζωμένη στο ιστορικό παρελθόν του Λαού μου. Το ίδιο ενάντια στον κομμουνισμό-διεθνισμό όσο και στον φιλελευθερισμό-οικουμενισμό. 3)... Έτσι είμαι εχθρός κάθε εξουσίας που διαιωνίζει αυτή τη σήψη που ‘χει για στήριγμά της την πλουτοκρατία. Κάθε εξουσίας, είτε δικτατορία των στρατιωτικο-οικονομικών συμφερόντων είναι, είτε δικτατορία του κοινοβουλευτισμού. Γιατί είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αντεθνικού ισοπεδωτισμού".
Το ίδιο ερώτημα για την παράλογη νομιμοποίηση δικτατορικών μορφωμάτων-κομμάτων ισχύει και για το λεγόμενο κομμουνιστικό σταλινικό κόμμα που δηλώνει υπέρμαχος της δικτατορίας του Στάλιν (δήθεν του προλεταριάτου). ΠΩΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (που δεν σεβαστήκαν ΚΑΙ «ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ την βούληση του Ελληνικού Λαού» που είπε με το δημοψήφισμα ΟΧΙ στα δωσίλογα μνημόνια) ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ; ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΝΕΡΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ;
ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ Ή ΘΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ;
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΕΣ (ΚΑΙ ΟΙ 3 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ) ΟΠΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΕ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, Ο ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ... «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΣ (κίνηση για κατοχύρωση δικαιωμάτων μιας εθνότητας)» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ «ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ-ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ». ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ «Η ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, Nationalsozialismus, ΝΑΖΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΠΟΥ ΑΛΛΩΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑΤΟΥΑΖ ΤΟΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΑΓΚΥΛΩΤΟ ΣΤΑΥΡΟ https://www.ellhnes-ekdoseis.net/product/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82/ Ο ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΚΦΕΡΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ…
ΔΙΚΑΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟΥ» ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ... ΕΝΩ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΨΥΧΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΕΝΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ!
ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 50 ΕΔΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΛΕΒΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 45% ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΣΩΔΙΑΣ ΤΟΥΣ…
ΓΙΑΤΙ «ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Αντώνης Παπαντωνίου Ναύαρχος ε.α., Νομικός... https://www.brighteon.com/a70f26e6-4d82-4006-a20a-d3df7d16d5ad ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.
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