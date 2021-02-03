SVERIGE GRANSKAS intervju med Lennart Fröderberg om bl a "VACCIN" DÖDAR TSUNAMI 2021 02 01

Lennart Fröderberg, samhällsdebattör med fokus på hälsa, intervjuas i SVERIGE GRANSKAS 2021-02-01, bl.a. med fokus på att "VACCIN" inte är ett vaccin och att det är ett genetiskt experiment, och att många dör när det fått detta genetiska experiment injicerat, då som grovt bedrägligt marknadsfört via propaganda mot mänskligheten som vaccin.Lennart Fröderberg har publicerat videos, som du finner här nedan:Svensk textadPROF. DOLORES CAHILL LARMAR VÄRLDENFöljande presentation larmar Prof. Dolores Cahill gällande det genetiska experiment som bedrägligt benämns ett Covid-19 ”vaccin”.Hon förklarar väldigt tydligt vad det handlar om.Svensk text och talCOVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENTSvensk textPROF. DOLORES CAHILL RT PCR DEBUNKEDLänkar till artiklar som berörs/omnämnes i intervjun;Tidigare i SVERIGE GRANSKAS serien, censurerat av SOUND CLOUD, som stängde ner SVERIGE GRANSKAS utan förvarning, ner stängd för evigt av Sound Cloud.SVERIGE GRANSKAS: Mikael Nordfors No Effect Of Lockdown And Social Distancing On Covid 19 Mortality 2020 12 20SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 21SVERIGE GRANSKAS: MARIANNE LILJEHOLT Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 22SE OCKSÅ DENNADr. Reiner Fuellmich - Att skydda småföretag och allmänheten från PCR-testbedrägerier och brott mot mänskligheten. Dr. Reiner Fuellmich, Ulf Bittner & Ulf Bejerstrand, 2021-01-03, samma dag SPEGELInspelare av samtalet/intervjun med Lennart FröderbergUlf BittnerOm och av Ulf Bittner kan du läsa mera