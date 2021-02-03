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SVERIGE GRANSKAS intervju med Lennart Fröderberg om bl a "VACCIN" DÖDAR TSUNAMI 2021 02 01
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1519 views • February 03, 2021
Lennart Fröderberg, samhällsdebattör med fokus på hälsa, intervjuas i SVERIGE GRANSKAS 2021-02-01, bl.a. med fokus på att "VACCIN" inte är ett vaccin och att det är ett genetiskt experiment, och att många dör när det fått detta genetiska experiment injicerat, då som grovt bedrägligt marknadsfört via propaganda mot mänskligheten som vaccin.
Lennart Fröderberg har publicerat videos, som du finner här nedan:
Svensk textad
PROF. DOLORES CAHILL LARMAR VÄRLDEN
Följande presentation larmar Prof. Dolores Cahill gällande det genetiska experiment som bedrägligt benämns ett Covid-19 ”vaccin”.
Hon förklarar väldigt tydligt vad det handlar om.
https://www.bitchute.com/video/qOdrdo15ZZwz/
Svensk text och tal
COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT
https://www.bitchute.com/video/3Qr0iFAXIepn/
Svensk text
PROF. DOLORES CAHILL RT PCR DEBUNKED
https://www.bitchute.com/video/MHWKGGdJysWP/
Länkar till artiklar som berörs/omnämnes i intervjun;
https://newsvoice.se/2020/04/coronakrisen-globalt-masskontrollsystem/
https://newsvoice.se/2020/07/lennart-froderberg-bill-gates-antifilantrop/
https://newsvoice.se/2021/01/pandemilagen-forskningsbedrageri/
https://newsvoice.se/2021/01/harskarteknik-problem-reaction-solution/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/01/24/the-faucicovid-19-dossier-this-document-is-prepared-for-humanity-by-dr-david-e-martin-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian-skadar-oc/
https://lagen.nu/2014:406
https://humanismkunskap.org/2021/01/30/domslut-corona-lockdown-ar-forfattningsstridig-och-verkningslos/
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6999077/posting/vad%C3%A5-vaccin
Tidigare i SVERIGE GRANSKAS serien, censurerat av SOUND CLOUD, som stängde ner SVERIGE GRANSKAS utan förvarning, ner stängd för evigt av Sound Cloud.
SVERIGE GRANSKAS: Mikael Nordfors No Effect Of Lockdown And Social Distancing On Covid 19 Mortality 2020 12 20
https://www.brighteon.com/9b398da6-1b55-46be-8836-733015148f26
SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 21
https://www.brighteon.com/e2f6523f-ad2d-43d2-8ede-cc5e5c609dcb
SVERIGE GRANSKAS: MARIANNE LILJEHOLT Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 22
https://www.brighteon.com/c3abbc6e-47f2-47b5-9c88-4ae8d8e23127
SE OCKSÅ DENNA
Dr. Reiner Fuellmich - Att skydda småföretag och allmänheten från PCR-testbedrägerier och brott mot mänskligheten. Dr. Reiner Fuellmich, Ulf Bittner & Ulf Bejerstrand, 2021-01-03, samma dag SPEGEL
https://www.brighteon.com/ae149fda-c788-44d8-af2e-fa3e226fa2d2
Inspelare av samtalet/intervjun med Lennart Fröderberg
Ulf Bittner
Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Lennart Fröderberg har publicerat videos, som du finner här nedan:
Svensk textad
PROF. DOLORES CAHILL LARMAR VÄRLDEN
Följande presentation larmar Prof. Dolores Cahill gällande det genetiska experiment som bedrägligt benämns ett Covid-19 ”vaccin”.
Hon förklarar väldigt tydligt vad det handlar om.
https://www.bitchute.com/video/qOdrdo15ZZwz/
Svensk text och tal
COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT
https://www.bitchute.com/video/3Qr0iFAXIepn/
Svensk text
PROF. DOLORES CAHILL RT PCR DEBUNKED
https://www.bitchute.com/video/MHWKGGdJysWP/
Länkar till artiklar som berörs/omnämnes i intervjun;
https://newsvoice.se/2020/04/coronakrisen-globalt-masskontrollsystem/
https://newsvoice.se/2020/07/lennart-froderberg-bill-gates-antifilantrop/
https://newsvoice.se/2021/01/pandemilagen-forskningsbedrageri/
https://newsvoice.se/2021/01/harskarteknik-problem-reaction-solution/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/01/24/the-faucicovid-19-dossier-this-document-is-prepared-for-humanity-by-dr-david-e-martin-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian-skadar-oc/
https://lagen.nu/2014:406
https://humanismkunskap.org/2021/01/30/domslut-corona-lockdown-ar-forfattningsstridig-och-verkningslos/
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6999077/posting/vad%C3%A5-vaccin
Tidigare i SVERIGE GRANSKAS serien, censurerat av SOUND CLOUD, som stängde ner SVERIGE GRANSKAS utan förvarning, ner stängd för evigt av Sound Cloud.
SVERIGE GRANSKAS: Mikael Nordfors No Effect Of Lockdown And Social Distancing On Covid 19 Mortality 2020 12 20
https://www.brighteon.com/9b398da6-1b55-46be-8836-733015148f26
SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 21
https://www.brighteon.com/e2f6523f-ad2d-43d2-8ede-cc5e5c609dcb
SVERIGE GRANSKAS: MARIANNE LILJEHOLT Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 22
https://www.brighteon.com/c3abbc6e-47f2-47b5-9c88-4ae8d8e23127
SE OCKSÅ DENNA
Dr. Reiner Fuellmich - Att skydda småföretag och allmänheten från PCR-testbedrägerier och brott mot mänskligheten. Dr. Reiner Fuellmich, Ulf Bittner & Ulf Bejerstrand, 2021-01-03, samma dag SPEGEL
https://www.brighteon.com/ae149fda-c788-44d8-af2e-fa3e226fa2d2
Inspelare av samtalet/intervjun med Lennart Fröderberg
Ulf Bittner
Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
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