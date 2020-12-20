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SVERIGE GRANSKAS: Mikael Nordfors No Effect Of Lockdown And Social Distancing On Covid 19 Mortality 2020 12 20
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675 views • December 24, 2020
Spegling av SVERIGE GRANSKAS podd publicerad 2020-12-20T21:58:43Z som ljudfil mp3 på SoundCloud, här med efteråt tillagd bild för video mp4 publicering.
Resten nedan är från den ursprungliga publiceringen:
Öppna upp Sverige, Sveriges Regering och deras medlöpare är delgivna om meddelat ansvar i Covid bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.
FAKTA UTIFRÅN STYRKT VETENSKAP ENLIGT MIKAEL NORDFORS
Sprid vidare!
No effect of Lockdown and Social Distancing on Covid 19 mortality
Mikael Nordfors MD, co-founder of the World Freedom Alliance, Peoples Court and World Doctor Alliance
Du läser de 6 sidorna om No effect of Lockdown and Social Distancing on Covid 19 mortality här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/20/no-effect-of-lockdown-and-social-distancing-on-covid-19-mortality-mikael-nordfors-md-co-founder-of-the-world-freedom-alliance-peoples-court-and-world-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighet/
LYSSNA PÅ MIKAEL NORDFORS LÅT
We are the sovereigns
https://www.youtube.com/watch?v=pR-dTUR__x0&;feature=youtu.be
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN har erkänt Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.
Dr Mikael Nordfors är en mycket god medmänniska, med stort hjärta, kompetent och därtill har stort civilkurage och ryggrad, stort mod och värnar om nationen Sveriges medborgare, delger om sanningen och verkligheten om pågående vansinne i Sverige.
Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.
LYSSNA PÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ERKÄNNANDE HÄR
SVERIGE GRANSKAS
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Erkänner Corona Bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten 2020 12 17
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-erkanner-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-12-17
Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån Corona bedrägeriet mot nationen Sveriges medborgare erkänns av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.
DET EXISTERAR SÅLEDES INGEN WHO PANDEMI, SOM BEVISLIGEN ÄR CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
Pär Vikström, gd staben, Folkhälsomyndigheten, ringdes upp denna dag, på telefon nr 010 - 205 21 75, om vad Folkhälsomyndigheten själva har erkänt och publicerat, du läser det här, citat
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.
PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte
Slut citat
Källa till ovan citerat
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19?fbclid=IwAR2Xc4X5SaOHKWPfLsEdw_vAskGvxQnMvHvnfsP0Dz4iY5Wf_4uiFBoJybA
LÄS OCKSÅ
Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
https://lagen.nu/2014:406
Inspelare av samtalet
Ulf Bittner
Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
https://soundcloud.com/ulf-bittner [Den som nu är borttagen.]
Resten nedan är från den ursprungliga publiceringen:
Öppna upp Sverige, Sveriges Regering och deras medlöpare är delgivna om meddelat ansvar i Covid bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.
FAKTA UTIFRÅN STYRKT VETENSKAP ENLIGT MIKAEL NORDFORS
Sprid vidare!
No effect of Lockdown and Social Distancing on Covid 19 mortality
Mikael Nordfors MD, co-founder of the World Freedom Alliance, Peoples Court and World Doctor Alliance
Du läser de 6 sidorna om No effect of Lockdown and Social Distancing on Covid 19 mortality här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/20/no-effect-of-lockdown-and-social-distancing-on-covid-19-mortality-mikael-nordfors-md-co-founder-of-the-world-freedom-alliance-peoples-court-and-world-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighet/
LYSSNA PÅ MIKAEL NORDFORS LÅT
We are the sovereigns
https://www.youtube.com/watch?v=pR-dTUR__x0&;feature=youtu.be
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN har erkänt Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.
Dr Mikael Nordfors är en mycket god medmänniska, med stort hjärta, kompetent och därtill har stort civilkurage och ryggrad, stort mod och värnar om nationen Sveriges medborgare, delger om sanningen och verkligheten om pågående vansinne i Sverige.
Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.
LYSSNA PÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ERKÄNNANDE HÄR
SVERIGE GRANSKAS
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Erkänner Corona Bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten 2020 12 17
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-erkanner-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-2020-12-17
Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån Corona bedrägeriet mot nationen Sveriges medborgare erkänns av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.
DET EXISTERAR SÅLEDES INGEN WHO PANDEMI, SOM BEVISLIGEN ÄR CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE
Pär Vikström, gd staben, Folkhälsomyndigheten, ringdes upp denna dag, på telefon nr 010 - 205 21 75, om vad Folkhälsomyndigheten själva har erkänt och publicerat, du läser det här, citat
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.
PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte
Slut citat
Källa till ovan citerat
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19?fbclid=IwAR2Xc4X5SaOHKWPfLsEdw_vAskGvxQnMvHvnfsP0Dz4iY5Wf_4uiFBoJybA
LÄS OCKSÅ
Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
https://lagen.nu/2014:406
Inspelare av samtalet
Ulf Bittner
Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
https://soundcloud.com/ulf-bittner [Den som nu är borttagen.]
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