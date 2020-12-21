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SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 21
LegeNet
LegeNet
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856 views • December 24, 2020
Spegling av SVERIGE GRANSKAS podd publicerad 2020-12-21T20:24:09Z som ljudfil mp3 på SoundCloud, här med efteråt tillagd bild för video mp4 publicering.

Resten nedan är från den ursprungliga publiceringen:

Sveriges Regering ska avsättas omedelbart utifrån sakliga objektiva opartiska grunder, bl.a Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare!

Du läser Björn Hammarskjölds;

Remissvar från Björn Hammarskjöld å Promemoria Covid-19-lag Socialdepartementet S2020/09214, och DU kan skicka in densamma som du stödjer med din namn underskrift, läs mera här
https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/remissvar-fran-bjorn-hammarskjold-covid-19-lag-s202009214.html

Se också dessa videos om BIOVAPNET/VACCINET som Sveriges Regering bedrägligt vill lura i hela nationen Sveriges befolkning

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/20/bioweapon-vaccines-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-vaccines-bioweapon-corona-maffian-skadar-och-dodar/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/19/irish-professor-dolores-cahill-french-geneticist-alexandra-h-caude-on-c-19-vaccine-vaccinet-ar-ett-biovapen-mot-manskligheten-nationen-sveriges-medborgare-corona-bedragerietbr/

LÄS MERA HÄR
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/20/no-effect-of-lockdown-and-social-distancing-on-covid-19-mortality-mikael-nordfors-md-co-founder-of-the-world-freedom-alliance-peoples-court-and-world-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighet/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/19/sveriges-regering-och-deras-medlopare-ska-avsattas-med-omedelbar-verkan-och-rannsakas-infor-domstol-1-rtrt-pcr-test-kan-inte-anvandas-for-att-stalla-diagnos-alltsa-maste-myndigheterna-upphora-med/

LYSSNA PÅ Dr Mikael Nordfors
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/21/sverige-granskas-mikael-nordfors-no-effect-of-lockdown-and-social-distancing-on-covid-19-mortality-2020-12-20-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-coro/

LÄS OCKSÅ

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
https://lagen.nu/2014:406

Inspelare av samtalet

Ulf Bittner

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mera
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien
https://soundcloud.com/ulf-bittner [Den som nu är borttagen.]
Keywords
soundcloudsverige granskasulf bittnerbjorn hammarskjold
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