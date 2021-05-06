© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ!
Follow
0
Download MP3
Share
Report
51 views • May 06, 2021
ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! https://ugetube.com/watch/Zzjf3NxM6Gs3zVS . ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/f_G57IjGkH0 , https://youtu.be/1QSarSMYh-c .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟYOUTUBE ΠΟΥ ΑΚΡΙΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΠΡΟΑΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟYOUTUBE, ΤΟ SODOMFACEBOOK, ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ HELLASBOOK ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΩΣΦΟΡΙΚΑ ΜΜΕ. ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΠΑΤΕΡ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ; https://ugetube.com/watch/7iMUjLl3UfBhKAt .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://www.brighteon.com/2b7ee0d5-67a5-4f08-a537-e1b66ad415b3 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/c/c-669547 .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition . https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟYOUTUBE ΠΟΥ ΑΚΡΙΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΠΡΟΑΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΟYOUTUBE, ΤΟ SODOMFACEBOOK, ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ HELLASBOOK ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΩΣΦΟΡΙΚΑ ΜΜΕ. ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΠΑΤΕΡ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ; https://ugetube.com/watch/7iMUjLl3UfBhKAt .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://www.brighteon.com/2b7ee0d5-67a5-4f08-a537-e1b66ad415b3 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/c/c-669547 .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition . https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.