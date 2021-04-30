Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου…

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

40 views • April 30, 2021



Θέλει Αρετή και τόλμη η Ελευθερία… Μια Δικαστικός (Τέγουτζικ) είναι αυτή που σώζει την τιμή της Δικαιοσύνης.



Η ψευδοπανδημία είναι η ευκαιρία μας να αναθεωρήσουμε και να επιστρέψουμε στις αρχές και τις αξίες της ανθρωπότητας…Ο Θεσμός της Δικαιοσύνης δεν εχει προστατέψει μεχρι στιγμής τους πολίτες απέναντι σε αυτα που μας υποχρεώνουν παράνομα και αντισυνταγματικά να εφαρμόσουμε..εκτός εξαιρεσων.

Οι αποκαλύψεις που γίνονται τελευταία δείχνουν ξεκάθαρα την Απατη της Πανδημίας. Η Δικαιοσύνη εχει στην κορυφή -πυξίδα της το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτούς Νομους..Τους Εθνικούς Νόμους και τους γενικά παρεδεδειγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις επικυρωμένες με Νομους Διεθνείς Συμβάσεις οι οποίες κατ το αρθρο 28 του Συντάγματος υπερισχύουν απο καθε άλλη αντίθετη διάταξη Κ.Υ.Α και απόφαση εκδίδει η καθε Κυβέρνηση.

Αυτα αν τα τηρήσουν ολοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί οι πολίτες θα προστατευτούν πλήρως απο την επίθεση που δεχόμαστε για την Υποταγή μας για την σκλαβοποίηση μας και την αλλαγή στο προσδόκιμο της ζωής μας με τα Τεστ και τα πειραματικά τους εμβόλια…

Ειδικα οταν εχουν ομολογήσει οτι τα Τεστ δεν ξεχωρίζουν τον Κορωνοιό οταν εχουν ομολογήσει οτι βάζουν ολους τους θανάτους μαζι στην ιδια δεξαμενή και με με ψευδώς θετικά τεστ που βαπτίζονται κρούσματα χωρις να εχουν λοίμωξη πυρετο και αλλα συμπτώματα.Ακομη και οι Ιατροδικαστές επιβεβαίωσαν την απάτη της Κορώνας γνωρίζοντας μας οτι δεν υπάρχει ουτε ενας θάνατος διαπιστωμένος απο covid 19 διοτι δεν εχουν το γονιδίωμα!!!

Στο Χωρο της Δικαιοσύνης υπάρχουν και εξαιρέσεις που με την στάση τους και τις δηλώσεις τους κοσμούν τον χώρο αυτης..Ενα απο αυτά τα πρόσωπα είναι και η Πταισματοδίκης Αργυρώ Τεγουτζικ η οποία σε μια απο τις τελευταίες τοποθετήσεις της αναφέρει:

ΑΡΓΥΡΩ ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ(Πταισματοδίκης-Ειρηνοδίκης):Προσοχή στο τι καλούμαστε να εφαρμόσουμε και αν ερχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτούς Νομους..Τους Εθνικούς Νόμους και τους γενικά παρεδεδειγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις επικυρωμένες με Νομους Διεθνείς Συμβάσεις οι οποίες κατ το αρθρο 28 του Συντάγματος που υπερισχύουν απο καθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Κατ αρχάς θα πρέπει η κάθε Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) που εκδίδεται πρέπει να ειναι αιτιολογημένη επαρκώς τεκμηριωμένη για να υποστηρίξει το λόγο ύπαρξης της.Με ατράνταχτα Επιστημονικά στοιχεία επιδημιολογικά κατα τοπους και οχι με απλές τηλεοπτικές ανακοινώσεις και δελτία Φόβου.Η Νομική τεκμηρίωση δεν βασίζεται σε ανακοινώσεις και χαμόγελα τηλεοπτικών προσώπων ειτε τηλεπερσόνων ειτε τηλεγιατρών .Θελουμε στοιχεία ντοκουμέντα.Εαν υπήρχε περίπτωση να ερθει στο ακροατήριο μια τέτοια δίκη θα καταργούνταν λογω ανεπαρκών στοιχείων ελλείψει αποδείξεων.Η υπόθεση θα ειχε τερματιστεί προκαταρκτικά.

Οταν η ιδια η παρεμβατική αυτή άσκηση εξουσίας λέει στον Εργοδότη και στον εργαζόμενο. Ελα εδώ εργοδότη θα κάνεις αυτό δεν θα δεχθείς την παροχή εργασίας του εργαζομένου σου και δεν θα τον πληρώσεις γιατί δεν εχει υποβληθεί για τους δικούς του λόγους σε αυτο το self test.

Οταν ερχεται λοιπόν αυθαίρετα και οχι Νόμιμα τεκμηριωμένα οτι δεν κάνεις δεκτή την παροχή εργασίας δεν την αναγνωρίζεις παρ ολο που ερχεται ο εργαζόμενος σου στην επιχείρηση σου στον φορέα σου και εχεις το δικαίωμα να μην τον πληρώσεις αυτό είναι ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ. Διέγερση σε ανυπακοή (183 ΠΚ) στους ισχύοντες Νόμους και στο Σύνταγμα. Η εργασία είναι δικαίωμα και προστατεύεται απο το Κράτος και τη Πολιτεία.

Υπάρχουν οι συμβάσεις μεταξύ Εργοδοτών και Εργαζομένων που συνάπτονται είτε ατομικές είτε συλλογικές .Εχουμε παρέμβαση στην ελευθερία των συμβάσεων..Ειναι Παράνομη ΒΙΑ 330 ΠΚ γιατί με εξαναγκάζει κάποιος να μην δεχθώ ολα αυτά τα πράγματα και να εξαναγκάσω εγω τον εργαζόμενο μου σε κάποιο αλλο πράγμα που δεν είναι μέσα στην σύμβαση. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για να εργαστεί οταν συνήλθε η σύμβαση. Είναι ελεύθερες οι συμβάσεις.

Η γνώση και η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων Δικαίου και του Συντάγματος είναι αυτο που πρέπει να τηρούμαι…

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΤΟ Ρ/Σ FOKUS ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ. ΠΗΓΗ: Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://ugetube.com/watch/4cqIvEQxFIGmB9d Θέλει Αρετή και τόλμη η Ελευθερία… Μια Δικαστικός (Τέγουτζικ) είναι αυτή που σώζει την τιμή της Δικαιοσύνης.Η ψευδοπανδημία είναι η ευκαιρία μας να αναθεωρήσουμε και να επιστρέψουμε στις αρχές και τις αξίες της ανθρωπότητας…Ο Θεσμός της Δικαιοσύνης δεν εχει προστατέψει μεχρι στιγμής τους πολίτες απέναντι σε αυτα που μας υποχρεώνουν παράνομα και αντισυνταγματικά να εφαρμόσουμε..εκτός εξαιρεσων.Οι αποκαλύψεις που γίνονται τελευταία δείχνουν ξεκάθαρα την Απατη της Πανδημίας. Η Δικαιοσύνη εχει στην κορυφή -πυξίδα της το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτούς Νομους..Τους Εθνικούς Νόμους και τους γενικά παρεδεδειγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις επικυρωμένες με Νομους Διεθνείς Συμβάσεις οι οποίες κατ το αρθρο 28 του Συντάγματος υπερισχύουν απο καθε άλλη αντίθετη διάταξη Κ.Υ.Α και απόφαση εκδίδει η καθε Κυβέρνηση.Αυτα αν τα τηρήσουν ολοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί οι πολίτες θα προστατευτούν πλήρως απο την επίθεση που δεχόμαστε για την Υποταγή μας για την σκλαβοποίηση μας και την αλλαγή στο προσδόκιμο της ζωής μας με τα Τεστ και τα πειραματικά τους εμβόλια…Ειδικα οταν εχουν ομολογήσει οτι τα Τεστ δεν ξεχωρίζουν τον Κορωνοιό οταν εχουν ομολογήσει οτι βάζουν ολους τους θανάτους μαζι στην ιδια δεξαμενή και με με ψευδώς θετικά τεστ που βαπτίζονται κρούσματα χωρις να εχουν λοίμωξη πυρετο και αλλα συμπτώματα.Ακομη και οι Ιατροδικαστές επιβεβαίωσαν την απάτη της Κορώνας γνωρίζοντας μας οτι δεν υπάρχει ουτε ενας θάνατος διαπιστωμένος απο covid 19 διοτι δεν εχουν το γονιδίωμα!!! https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn . Ολα αυτα τα ψευδώς θετικά κρούσματα και τους θανάτους απο ολες τις αιτίες τα χρησιμοποιούν για να αναστείλουν τις βασικές θεμελιώδεις Ελευθερίες μας και την απαγορευση μετακίνησης μας και την διακοπή της εργασίας μας φτωχοποιώντας μια Χώρα διαλύοντας την Οικονομία και το χειρότερο απο ολα μειώνοντας τον πληθυσμό με το παρανοϊκό τους πρόγραμμα που το ανήγγειλαν πολλές φορες και δημοσιοποίησαν επίσημα στο event 201 στις 19/10/19.Στο Χωρο της Δικαιοσύνης υπάρχουν και εξαιρέσεις που με την στάση τους και τις δηλώσεις τους κοσμούν τον χώρο αυτης..Ενα απο αυτά τα πρόσωπα είναι και η Πταισματοδίκης Αργυρώ Τεγουτζικ η οποία σε μια απο τις τελευταίες τοποθετήσεις της αναφέρει:ΑΡΓΥΡΩ ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ(Πταισματοδίκης-Ειρηνοδίκης):Προσοχή στο τι καλούμαστε να εφαρμόσουμε και αν ερχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτούς Νομους..Τους Εθνικούς Νόμους και τους γενικά παρεδεδειγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις επικυρωμένες με Νομους Διεθνείς Συμβάσεις οι οποίες κατ το αρθρο 28 του Συντάγματος που υπερισχύουν απο καθε άλλη αντίθετη διάταξη.Κατ αρχάς θα πρέπει η κάθε Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) που εκδίδεται πρέπει να ειναι αιτιολογημένη επαρκώς τεκμηριωμένη για να υποστηρίξει το λόγο ύπαρξης της.Με ατράνταχτα Επιστημονικά στοιχεία επιδημιολογικά κατα τοπους και οχι με απλές τηλεοπτικές ανακοινώσεις και δελτία Φόβου.Η Νομική τεκμηρίωση δεν βασίζεται σε ανακοινώσεις και χαμόγελα τηλεοπτικών προσώπων ειτε τηλεπερσόνων ειτε τηλεγιατρών .Θελουμε στοιχεία ντοκουμέντα.Εαν υπήρχε περίπτωση να ερθει στο ακροατήριο μια τέτοια δίκη θα καταργούνταν λογω ανεπαρκών στοιχείων ελλείψει αποδείξεων.Η υπόθεση θα ειχε τερματιστεί προκαταρκτικά.Οταν η ιδια η παρεμβατική αυτή άσκηση εξουσίας λέει στον Εργοδότη και στον εργαζόμενο. Ελα εδώ εργοδότη θα κάνεις αυτό δεν θα δεχθείς την παροχή εργασίας του εργαζομένου σου και δεν θα τον πληρώσεις γιατί δεν εχει υποβληθεί για τους δικούς του λόγους σε αυτο το self test.Οταν ερχεται λοιπόν αυθαίρετα και οχι Νόμιμα τεκμηριωμένα οτι δεν κάνεις δεκτή την παροχή εργασίας δεν την αναγνωρίζεις παρ ολο που ερχεται ο εργαζόμενος σου στην επιχείρηση σου στον φορέα σου και εχεις το δικαίωμα να μην τον πληρώσεις αυτό είναι ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ. Διέγερση σε ανυπακοή (183 ΠΚ) στους ισχύοντες Νόμους και στο Σύνταγμα. Η εργασία είναι δικαίωμα και προστατεύεται απο το Κράτος και τη Πολιτεία.Υπάρχουν οι συμβάσεις μεταξύ Εργοδοτών και Εργαζομένων που συνάπτονται είτε ατομικές είτε συλλογικές .Εχουμε παρέμβαση στην ελευθερία των συμβάσεων..Ειναι Παράνομη ΒΙΑ 330 ΠΚ γιατί με εξαναγκάζει κάποιος να μην δεχθώ ολα αυτά τα πράγματα και να εξαναγκάσω εγω τον εργαζόμενο μου σε κάποιο αλλο πράγμα που δεν είναι μέσα στην σύμβαση. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για να εργαστεί οταν συνήλθε η σύμβαση. Είναι ελεύθερες οι συμβάσεις.Η γνώση και η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων Δικαίου και του Συντάγματος είναι αυτο που πρέπει να τηρούμαι…ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΤΟ Ρ/Σ FOKUS ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ. ΠΗΓΗ: https://amazonios.net/to-87-07-pseydon-thetikon-self-test-katamartyroyn-tin-apotychia-toy-afigimatos Keywords lieschriststalintruthhitlerzionismjusticeglobalizationantichristdictatorshipplandemicgenosite

Show More