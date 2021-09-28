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Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
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21 views • September 28, 2021
Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ https://ugetube.com/watch/4leeQKBUYWV8f3U , https://rumble.com/vn27gp-38734153.html .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΥΠΑΣΤΕ ΑΝΟΜΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID1 ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ;
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe , https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html (ΒΙΝΤΕΟ).
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD... www.freevolition.gr …
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ https://www.brighteon.com/c194b9f1-def7-4f34-b089-426ba337f5ae , https://ugetube.com/watch/M4AMZ4dko4mALof , https://rumble.com/vmy5mz-38545163.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/1f338a23-7ead-480c-b525-7bd21ad1f874 , https://ugetube.com/watch/nH8nk42jxiuUXif , https://rumble.com/vmst1n-38295563.html (ΒΙΝΤΕΟ).
BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/2c22da8e-4244-46c1-9c7a-6479b65870c7 , https://ugetube.com/watch/kpx5feGsYDZXQ53 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html?mref=6zof&;mrefc=29 (ΒΙΝΤΕΟ). SOURCES, ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/ , https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/ , https://healthimpactnews.com/2021/over-32000-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines-according-to-official-media-report/ . 11-9-2021. (USA 9/11/2021).
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 .
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΚΤΡΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΑΣ... ΑΘΛΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...
ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15352&;cpage=1&unapproved=32033&moderation-hash=e3b4ca459f962de1af72f992caab59c0#comment-32033 ,
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=32033 .
ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15352 .
http://www.freevolition.gr
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΥΠΑΣΤΕ ΑΝΟΜΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID1 ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ;
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe , https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html (ΒΙΝΤΕΟ).
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD... www.freevolition.gr …
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ https://www.brighteon.com/c194b9f1-def7-4f34-b089-426ba337f5ae , https://ugetube.com/watch/M4AMZ4dko4mALof , https://rumble.com/vmy5mz-38545163.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/1f338a23-7ead-480c-b525-7bd21ad1f874 , https://ugetube.com/watch/nH8nk42jxiuUXif , https://rumble.com/vmst1n-38295563.html (ΒΙΝΤΕΟ).
BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/2c22da8e-4244-46c1-9c7a-6479b65870c7 , https://ugetube.com/watch/kpx5feGsYDZXQ53 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html?mref=6zof&;mrefc=29 (ΒΙΝΤΕΟ). SOURCES, ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/ , https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/ , https://healthimpactnews.com/2021/over-32000-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines-according-to-official-media-report/ . 11-9-2021. (USA 9/11/2021).
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 .
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΚΤΡΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΑΣ... ΑΘΛΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...
ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15352&;cpage=1&unapproved=32033&moderation-hash=e3b4ca459f962de1af72f992caab59c0#comment-32033 ,
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=32033 .
ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15352 .
http://www.freevolition.gr
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