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ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.
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30 views • September 21, 2021
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ http://alturl.com/jqway ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ https://ugetube.com/watch/nH8nk42jxiuUXif , https://rumble.com/vmst1n-38295563.html .
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ (ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ "ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ") ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html . ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΛΕΟΝ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
«ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14)" ΚΑΙ "Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΕΠΕΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ) ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ; ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ.
ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΗ Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ "ΦΥΓΕΙ" ΑΠΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΟΥ... ΓΙΑΤΙ "Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ (ΓΕΝ. 1, 26-27)"... ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ... ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ 1976 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ… ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .
ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΜΟΛΥΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021!!! ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ (ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ "ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ") ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html . ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΛΕΟΝ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
«ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14)" ΚΑΙ "Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΕΠΕΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ) ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ; ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ.
ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΗ Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ "ΦΥΓΕΙ" ΑΠΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΟΥ... ΓΙΑΤΙ "Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ (ΓΕΝ. 1, 26-27)"... ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ... ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ 1976 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ… ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .
ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΜΟΛΥΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021!!! ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...
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