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Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ
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33 views • September 25, 2021
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ https://ugetube.com/watch/M4AMZ4dko4mALof , https://rumble.com/vmy5mz-38545163.html .
ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.
Γιατί όπως επεσήμανε σοφά και ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Θεοφάνης «Η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας έχει μόνο νόημα. Όλα τα άλλα είναι μάταια και πρόσκαιρα!».
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ http://alturl.com/jqway ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html . ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14)" ΚΑΙ "Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
Άρθρo 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας.
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf .
Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQVT50uNIZv-bjfYkJbX3O9NnPGQv69mIRC_c_CtPVO0w.
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .
ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.
Γιατί όπως επεσήμανε σοφά και ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Θεοφάνης «Η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας έχει μόνο νόημα. Όλα τα άλλα είναι μάταια και πρόσκαιρα!».
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ http://alturl.com/jqway ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html . ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
"ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14)" ΚΑΙ "Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
Η ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
Άρθρo 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας.
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf .
Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQVT50uNIZv-bjfYkJbX3O9NnPGQv69mIRC_c_CtPVO0w.
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .
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