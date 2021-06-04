Hidden Agenda | Dystopian Sci-Fi Full Film

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Watch Series Two Films:
Part 13 | End Game | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/510f3033-8f30-49c5-951b-b5beab2a87ad
Part 12 | Prison Planet | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/110cbd84-d3bd-4bcf-abdd-1dd5e18ec3ab
Part 11 | D.U.M.B's | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/de1876f7-bd52-4b76-835e-aaa15ab76834
Part 10 | The God Gene | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/fb1c59f8-3ecd-4a7c-841c-31598a9d411a
Part 9 | Fake Alien Invasion | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/2d19df5c-2fcf-4069-9b05-0b2ded1e7fb0
Part 8 | Cosmic Upgrade | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/0e59d614-e5d8-4ec8-87d9-054f4e2195ad
Part 7 | Super Spreaders | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/5d757792-7c80-4245-a98d-06328d66ac6a
Part 6 | Climate Emergency | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/6883ab6a-d6f5-4630-a125-efcdc8859424
Part 5 | Human Harvest | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/41fd6b01-aef4-483c-83b4-03a59c10670c
Part 4 | Psychological Warfare | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/1e9d2d7f-c722-466d-ae17-f8ebced62da9
Part 3 | Internment Camps | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/1fee26ef-63b2-4c32-bd71-8744af946d74
Part 2 | The Fear Variant | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/050b35aa-3914-4325-be55-9913c3dac334
Part 1 | Social Distancing | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/3fd0e6a6-00f1-4d43-b4c2-737252b64605
Show your support for the films:
https://zacharydenman.co.uk/shop/
https://www.paypal.com/donate?busines...
Written | Director | Camera | Editor | Music
Zachary Denman - http://www.zacharydenman.co.uk
Kain - George Bloomfield
Jarah - Jessica Felicity Collins
Mirrored https://www.youtube.com/watch?v=JW4mHPIt4qI
Zachary Denman