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Prison Planet | Dystopian Sci-Fi Short Film
The Prisoner
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10275 followers
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115 views • May 15, 2021
We lived in a prison planet with the illusion of choice. When everything we have been taught was a lie, the human body, mind and spirit had been manipulated to imprison us on this planet.

Dystopian Sci-Fi Short Films Playlist Series Two:
Part 12 | Prison Planet | Dystopian Sci-Fi Short Film....Now Showing
Part 11 | D.U.M.B's | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/de1876f7-bd52-4b76-835e-aaa15ab76834
Part 10 | The God Gene | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/fb1c59f8-3ecd-4a7c-841c-31598a9d411a
Part 9 | Fake Alien Invasion | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/2d19df5c-2fcf-4069-9b05-0b2ded1e7fb0
Part 8 | Cosmic Upgrade | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/0e59d614-e5d8-4ec8-87d9-054f4e2195ad
Part 7 | Super Spreaders | Dystopian Sci-Fi Short Film
https://www.brighteon.com/5d757792-7c80-4245-a98d-06328d66ac6a
Part 6 | Climate Emergency | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/6883ab6a-d6f5-4630-a125-efcdc8859424
Part 5 | Human Harvest | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/41fd6b01-aef4-483c-83b4-03a59c10670c
Part 4 | Psychological Warfare | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/1e9d2d7f-c722-466d-ae17-f8ebced62da9
Part 3 | Internment Camps | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/1fee26ef-63b2-4c32-bd71-8744af946d74
Part 2 | The Fear Variant | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/050b35aa-3914-4325-be55-9913c3dac334
Part 1 | Social Distancing | Dystopian Sci-Fi Short Film https://www.brighteon.com/3fd0e6a6-00f1-4d43-b4c2-737252b64605

Show your support for the films: https://zacharydenman.co.uk/shop/
Written | Director | Camera | Editor | Music
Zachary Denman - http://www.zacharydenman.co.uk
Kain - George Bloomfield
Jarah - Jessica Felicity Collins

Mirrored https://www.youtube.com/watch?v=HDaXKdadnnw
Zachary Denman
Keywords
prison planetdystopian sci-fi short filmseries 2
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