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BORIS JOHNSON PARTYING ALL NIGHT LONG WHILE THE BRITISH PEOPLE WERE BULLIED TO STAY AT HOME FOR A HOAX PLANDEMIC TO LAUNCH A 5G TRACKED CHIPP KILLER JAB 0% EFECTIVE ITS A GOF BIO-WEAPON NOT A VACCINE
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241 views • January 13, 2022
BORIS JOHNSON THE BRITISH PRIME MINISTER DANCING ON THE CHECKERED DUPLICITOUS FLOOR! - NUREMBERG 2.0 IS NOW A REALITY! - BORIS WILL HAVE TO LAWYER UP! - THE PENALTY IS DEATH IF FOUND GUILTY. - 10 PARTY'S! NO CARE! LETTING AND COEARSING YOUR PEOPLE TO BE CHIPPED WITH A MILITARY GRADE CCP GERM WARFARE - 5G NANO CHIPPED + NANO ROUTER LIQUID QUANTUM DOT BANKING RUNNING SYSTEM MADE BY MS AND PATENTED THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1 - SPIKED WITH 4+ STRAND HIV KNUMONIA - ISREAL GOF PRION BIO-WEAPON WITH 0 % EFICACY BUT 100% EFECTIVE IF YOUR END GAME IS MASS UN WORLD PLANNED EUGENICS AND GENOCIDE! - THESE CLOT SHOTS EVEN SEEK ETHNIC GROUPS- SHOCKING AND EVIL! - THE WRITING IS ON THE WALL AND WE ALL CAN READ. THE GIG IS UP!
HAND YOURSELF IN! DR BENNET - DR FAUCI - PETER DASZAK AND CO ARE GUILTY OF THE SAME CRIMES TO HUMANITY NUREMBURG CODES BROKEN - INTERNATIONAL LAWS BROKEN - MILLIONS DEAD AND DYING! THE SHOT IS THE SPIKED BIO-WEAPON! - TIME TO COME CLEAN BEFORE ITS TO LATE FOR YOU. THE CLOCK IS TICKING! TICK TOCK! - DO THE RIGHT THING BORIS TELL THE PEOPLE THE TRUTH!
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
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Vaccine induced heart attacks spreading to the UN-VACCINATED due to Spike Protein SHEDDING... - https://www.brighteon.com/2f73de6e-80ba-4c58-8dfd-08bac350e707
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/12005ee6-2992-4831-b2ef-fb152cdae6a6
ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873
Spanish Flu Bolshevik Revolution HISTORY REPEATING?
https://www.brighteon.com/7d579b69-e476-4582-9def-87e928a2258d
COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545
J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/
SGT Report BOMBSHELL METHODICAL DECEPTION 9/11 -- Rebekah Roth.
https://www.brighteon.com/24f33e4c-fba6-4ac8-bd1f-06d47afdfb10
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
HAND YOURSELF IN! DR BENNET - DR FAUCI - PETER DASZAK AND CO ARE GUILTY OF THE SAME CRIMES TO HUMANITY NUREMBURG CODES BROKEN - INTERNATIONAL LAWS BROKEN - MILLIONS DEAD AND DYING! THE SHOT IS THE SPIKED BIO-WEAPON! - TIME TO COME CLEAN BEFORE ITS TO LATE FOR YOU. THE CLOCK IS TICKING! TICK TOCK! - DO THE RIGHT THING BORIS TELL THE PEOPLE THE TRUTH!
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
SYMPTOMS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
AND THIS!
https://www.brighteon.com/cf698236-bf8b-4109-afe5-94af9bacfd56
AND THIS!
https://www.brighteon.com/b1298b7a-0e0f-4794-ae33-d7b0f29353b6
AND THIS!
https://www.brighteon.com/33976ba0-95e8-4bb7-8963-a2f0ff1e66c5
FINALLY THIS!
https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
Vaccine induced heart attacks spreading to the UN-VACCINATED due to Spike Protein SHEDDING... - https://www.brighteon.com/2f73de6e-80ba-4c58-8dfd-08bac350e707
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/12005ee6-2992-4831-b2ef-fb152cdae6a6
ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873
Spanish Flu Bolshevik Revolution HISTORY REPEATING?
https://www.brighteon.com/7d579b69-e476-4582-9def-87e928a2258d
COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545
J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/
SGT Report BOMBSHELL METHODICAL DECEPTION 9/11 -- Rebekah Roth.
https://www.brighteon.com/24f33e4c-fba6-4ac8-bd1f-06d47afdfb10
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
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