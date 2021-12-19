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spanish basket ball player OSCAR CABRERA drops down lifeless - MRNA KILLER SHOT - NOTHING TO SEE HERE! MOVE ALONG - NOT SO SAFE NOT EFFECTIVE AT ALL!
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481 views • December 19, 2021
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THE PAUL IS DEAD VIDEO - https://www.brighteon.com/51f578a9-208f-4f8d-8d25-85bb65a1fd0e
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THE LYING JEWS CONTROL EVERYTHING FROM BANKS TO WARS - PHARMACIST BUSTED - https://www.brighteon.com/e381a2fa-c568-4f02-8892-e7a915a6af33
The Truth About The Criminals At The Top! - https://www.brighteon.com/fa438098-4edc-4f41-a881-5aed60ede47f
THERE'S NO SUCH THING AS "MILD MYOCARDITIS" - https://www.bitchute.com/video/i3smLQ5JK6Cv/
5G AND VACCINES = DR LEIGH MERRIT = https://www.brighteon.com/0103220b-aac7-4b80-8373-3089f66e7f0b
WOMAN TELLS IT LIKE IT IS - TRUMP AIN'T NO SAVIOR - https://www.brighteon.com/048be6da-c66e-4fea-9b35-6427aea4358b
10 year old girl dies after jab - https://www.brighteon.com/e9252bc3-102b-428d-b49d-7d6462585c8b
5G IS LINKED TO COVID ILNESS SYMPTOMS - https://www.brighteon.com/23f2ea06-3c89-4970-abb3-2147290a0e7f
YOUNG HEARTS - https://www.brighteon.com/5c5197de-ff1f-4c74-95b1-281c9ff2e47a
1 JAB = 40 TRILLION MESSENGER MRNA MOLECULES 75% TRAVELS TO BLOOD DESTRUCTION - https://www.bitchute.com/video/eUZlhMkYG1R7/
EU MEP SUMS IT UP NICELY - https://www.brighteon.com/c772c879-07b6-4e42-8d2f-d5891d784773
ITS OVER WE ARE COMING! - https://www.brighteon.com/487ae0a7-e8f2-47c3-b62e-6a78b6102531
END ALL JABS WORLDWIDE NOW! - THEY DONT KEEP YOU SAFE AND THEY HAVE 0% EFICICY.YOU HAVE ALL BEING TRICKED BY BIG PHARMA GANGSTERS!
Casey Hodgkinson: 23-Year-Old Suffers Life-Altering Injuries After Receiving The
Poison, Heartbroken Mother Speaks Out! - https://www.brighteon.com/1fcf983c-9f6d-4aaa-8c70-863ee7194450
“Its beginning to Look A Lot Like Genocide…” - Christmas Song Suitable For 2021 - https://www.brighteon.com/d6075da8-ce4b-4b1d-920a-cec715c3e133
Dr. Anthony Fascist Busted!!! - https://www.brighteon.com/7a330d60-d23f-45d4-8661-09a6d6896dce
PARENTS YOU BETTER WAKE UP TO THE DANGERS OF THE MRNA SHOT - https://www.brighteon.com/0f7f9b9c-1a70-4146-a11d-5cd7c29afbe3
THE PAUL IS DEAD VIDEO - https://www.brighteon.com/51f578a9-208f-4f8d-8d25-85bb65a1fd0e
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE GENOCIDE... https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-beginning-to-look-a-lot-like-genocide_sNvvRSx39UwMSo8.html -
Man Dies After Paramedics PUSSYS Refuse to Go Inside Over Covid - MAN DIES - https://www.brighteon.com/2d1e3818-b79e-4d30-a059-fe1069650aa8
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