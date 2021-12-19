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spanish basket ball player OSCAR CABRERA drops down lifeless - MRNA KILLER SHOT - NOTHING TO SEE HERE! MOVE ALONG - NOT SO SAFE NOT EFFECTIVE AT ALL!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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481 views • December 19, 2021
IF YOU HAVE HAD THE JAB OR NOT YOU NEED TO SEE THIS! - https://www.brighteon.com/d8399225-8316-474c-bd12-37c8938c4eeb

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5G AND VACCINES = DR LEIGH MERRIT = https://www.brighteon.com/0103220b-aac7-4b80-8373-3089f66e7f0b

WOMAN TELLS IT LIKE IT IS - TRUMP AIN'T NO SAVIOR - https://www.brighteon.com/048be6da-c66e-4fea-9b35-6427aea4358b

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1 JAB = 40 TRILLION MESSENGER MRNA MOLECULES 75% TRAVELS TO BLOOD DESTRUCTION - https://www.bitchute.com/video/eUZlhMkYG1R7/

EU MEP SUMS IT UP NICELY - https://www.brighteon.com/c772c879-07b6-4e42-8d2f-d5891d784773

ITS OVER WE ARE COMING! - https://www.brighteon.com/487ae0a7-e8f2-47c3-b62e-6a78b6102531

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Poison, Heartbroken Mother Speaks Out! - https://www.brighteon.com/1fcf983c-9f6d-4aaa-8c70-863ee7194450

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Dr. Anthony Fascist Busted!!! - https://www.brighteon.com/7a330d60-d23f-45d4-8661-09a6d6896dce

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THE PAUL IS DEAD VIDEO - https://www.brighteon.com/51f578a9-208f-4f8d-8d25-85bb65a1fd0e

IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE GENOCIDE... https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-beginning-to-look-a-lot-like-genocide_sNvvRSx39UwMSo8.html -

Man Dies After Paramedics PUSSYS Refuse to Go Inside Over Covid - MAN DIES - https://www.brighteon.com/2d1e3818-b79e-4d30-a059-fe1069650aa8
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