© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE LAPTOP FROM HELL - REVISITED
Follow
0
Share
Report
44 views • April 07, 2022
EVERYONE HAS VACCINE INDUCED HIV AIDS THE SIDE EFFECTS FROM THE COVID JAB - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - A-I-D-S-
THE SHOT HAD 3 SPIKES OF AIDS - DID THEY TELL YOU BEFORE YOU TOOK THE SHOT? - INFORMED CONSENT =NILL ZERO! - NADA!
https://www.brighteon.com/ef2a936b-5cf4-4638-995b-5bab8c9a0126
BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa
WHO IS REGINA DUGAN? - FIND OUT -https://www.brighteon.com/677ed077-394c-4a02-8e72-949bce37cad3
A NEW KIND OF UN EU BACKED BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/15a31311-a5e3-44ee-a5a3-bf5df8e42a13
CHRIS SKY - EVERYONES GOT AIDS! - https://www.brighteon.com/39bd7ce1-17a5-4a2a-940a-856d8017f312
THIS US SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765
SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/
Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564
UKRAINE MASSACRING ITS OWN PEOPLE AND BLAMING IT ON RUSSIA TO GAIN SUPPORT - IT HAS NOT WORKED! - https://www.brighteon.com/55526b12-17ad-46f3-95d8-33e24857ab61
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/
THE WORLD IS BEING HELD HOSTAGE BY THE NEW WORLD ORDER -https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
DR SHERIE TENPENNY EVERYONE VAXXED WILL HAVE AIDS BY 2022 - https://www.brighteon.com/a734c35a-45f6-49b8-a46f-d0a96369a4e3
the great reset phaze 3 - MAX IGAN - https://www.brighteon.com/c1ae0c1b-f03a-418d-8af4-7ab6ac59650f
THE SCRIPTED SLAP! - https://www.brighteon.com/b3455e0a-a241-4fbd-981a-d83f4d08ae3f
WITH NATO INVOLVED IT TOOK MINUETS TO DECIDE - https://www.brighteon.com/e4c4996a-0760-4b60-8893-48a7e134d757
CRISIS ACTORS IN BUCHA - https://www.brighteon.com/435f1c84-f5c3-4d20-846c-f562454d1942
BEWARE!!!!!!! - THE ROAD TO FAME! - https://www.brighteon.com/ce8769f0-21e7-49a2-a58a-933943c3cb0c
THE SHOT HAD 3 SPIKES OF AIDS - DID THEY TELL YOU BEFORE YOU TOOK THE SHOT? - INFORMED CONSENT =NILL ZERO! - NADA!
https://www.brighteon.com/ef2a936b-5cf4-4638-995b-5bab8c9a0126
BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa
WHO IS REGINA DUGAN? - FIND OUT -https://www.brighteon.com/677ed077-394c-4a02-8e72-949bce37cad3
A NEW KIND OF UN EU BACKED BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/15a31311-a5e3-44ee-a5a3-bf5df8e42a13
CHRIS SKY - EVERYONES GOT AIDS! - https://www.brighteon.com/39bd7ce1-17a5-4a2a-940a-856d8017f312
THIS US SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765
SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/
Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564
UKRAINE MASSACRING ITS OWN PEOPLE AND BLAMING IT ON RUSSIA TO GAIN SUPPORT - IT HAS NOT WORKED! - https://www.brighteon.com/55526b12-17ad-46f3-95d8-33e24857ab61
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/
THE WORLD IS BEING HELD HOSTAGE BY THE NEW WORLD ORDER -https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
DR SHERIE TENPENNY EVERYONE VAXXED WILL HAVE AIDS BY 2022 - https://www.brighteon.com/a734c35a-45f6-49b8-a46f-d0a96369a4e3
the great reset phaze 3 - MAX IGAN - https://www.brighteon.com/c1ae0c1b-f03a-418d-8af4-7ab6ac59650f
THE SCRIPTED SLAP! - https://www.brighteon.com/b3455e0a-a241-4fbd-981a-d83f4d08ae3f
WITH NATO INVOLVED IT TOOK MINUETS TO DECIDE - https://www.brighteon.com/e4c4996a-0760-4b60-8893-48a7e134d757
CRISIS ACTORS IN BUCHA - https://www.brighteon.com/435f1c84-f5c3-4d20-846c-f562454d1942
BEWARE!!!!!!! - THE ROAD TO FAME! - https://www.brighteon.com/ce8769f0-21e7-49a2-a58a-933943c3cb0c
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.