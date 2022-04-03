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CHRIS SKY - EVERYONE'S GOT AIDS! CANADA HAS WOKEN UP! VACCINE INDUCED AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME HIV+- A-I-D-S-
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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3864 views • April 03, 2022
EVERYONE HAS VACCINE INDUCED HIV AIDS THE SIDE EFFECTS FROM THE COVID JAB - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - A-I-D-S-
THE SHOT HAD 3 SPIKES OF AIDS - DID THEY TELL YOU BEFORE YOU TOOK THE SHOT? - INFORMED CONSENT =NILL ZERO! - NADA!
https://www.brighteon.com/ef2a936b-5cf4-4638-995b-5bab8c9a0126

UK COLUMN NEWS - THE SERIOUS ISSUE OF "VACCINE DAMAGE" ITS ALL COMING OUT! - THE UK GOV PULLS THE DAMMING DATA SO YOU DONT CATCH ON! - https://www.bitchute.com/video/Mew2jCadGCmm/

BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/

Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564

UKRAINE MASSACRING ITS OWN PEOPLE AND BLAMING IT ON RUSSIA TO GAIN SUPPORT - IT HAS NOT WORKED! - https://www.brighteon.com/55526b12-17ad-46f3-95d8-33e24857ab61

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/

THE WORLD IS BEING HELD HOSTAGE BY THE NEW WORLD ORDER -https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913

DR SHERIE TENPENNY EVERYONE VAXXED WILL HAVE AIDS BY 2022 - https://www.brighteon.com/a734c35a-45f6-49b8-a46f-d0a96369a4e3

the great reset phaze 3 - MAX IGAN - https://www.brighteon.com/c1ae0c1b-f03a-418d-8af4-7ab6ac59650f

THE SCRIPTED SLAP! - https://www.brighteon.com/b3455e0a-a241-4fbd-981a-d83f4d08ae3f

WITH NATO INVOLVED IT TOOK MINUETS TO DECIDE - https://www.brighteon.com/e4c4996a-0760-4b60-8893-48a7e134d757

CRISIS ACTORS IN BUCHA - https://www.brighteon.com/435f1c84-f5c3-4d20-846c-f562454d1942

BEWARE!!!!!!! - THE ROAD TO FAME! - https://www.brighteon.com/ce8769f0-21e7-49a2-a58a-933943c3cb0c
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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