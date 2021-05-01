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ΠΑΤΕΡ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;
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42 views • May 01, 2021
ΠΑΤΕΡ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ; https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://www.brighteon.com/2b7ee0d5-67a5-4f08-a537-e1b66ad415b3 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition ΚΑΙ ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr
Μέσο Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://www.brighteon.com/2b7ee0d5-67a5-4f08-a537-e1b66ad415b3 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
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Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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