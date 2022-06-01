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VAXX GENOCIDE - THIS IS WHAT FAUCI, BARAC AND DASAK MADE FOR THE US MILITARY AND FUNDED BY AMERICAN TAX PAYERS $$$$$$ , PLANS TO BIO WEAPON RUSSIA ARE ALREADY KNOWN, DO YOU CONSENT TO BIO-WEAPONS???
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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48 views • June 01, 2022
THIS IS WHAT FAUCI AND DASAK MADE FOR THE MILITARY FUNDED BY AMERICAN TAX PAYERS , PLANS TO BIO WEAPON RUSSIA ARE KNOWN.
UKRAINE BIO LABS WORKED WITH ALL 5 EYES NATIONS, AND SOME EU NATIONS, INC- ITALY AND NORWAY ,UK ALL HAVE BANDED THERE BIG PHARMA WITH BIG TECH - PORTAN-DOWN IS THE UK HOME FOR PUBLIC HEALTH ENGLAND AND COVID NON RESPONSE TEAM! - RIGHT NEXT TO THE BIO LABS JUST LIKE ALL THE OTHERS - GERMANY IS THE LEADER - NEO NAZIS IN POLITICS MIXED WITH VETS NOT HUMAN DOCTORS - ALL EUGENICS KNOWN BASED PEOPLE FAMILYS AND ORGANISATIONS/NGO/"CHARITYS" ,
THEY HAVE KILLED MILLIONS OF PEOPLE WORLDWIDE WITH THERE SO CALLED VACCINES AND WELL SHOTS THAT WERE DISGUISED WITH VIRTUE SIGNALS FOR THE EYES OF THE PEOPLE BUT THERE SHOTS OF DEATH AND NOTHING ELSE! ALL ARE BIO-WEAPONS -AFRICAS DECADES OF VAXX GENOCIDE FROM CATHOLIC ORGANISATIONS - ALL ROADS LEAD TO ROME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THERE BEHIND THE LOT! EVERY VILE BATCH IS DIFFERENT AND ALL VAXX SHOTS ARE INFECTED AND ARE BIO-WEAPONS! TO REDUCE THE POPULATION AT THE BANKERS BEHEST. THE ARMS DEALERS ARE RUBBING THERE HANDS AND GETTING VERY WEALTHY ON ALL THIS DEATH - THEY WANT IT TO LAST FOREVER! $$$$$$$$$$ BABY!

BREAKING!!!!! STOP EVERYTHING BOOM!!! - MONKEYPOX IS PART OF FAUCIS AND RALPH BARAK GENOCIDAL GAIN OF FUNCTION DE-POP WEAPONS - PUT A APB OUT ON THESE MASS MURDERERS - https://www.holistichealthonline.info/monkeypox-gain-of-function/

NYT Mousepox Gain of Function: https://www.nytimes.com/2003/11/01/us/bioterror-researchers-build-a-more-lethal-mousepox.html

Buller Says Vaccine for Monkeypox (using smallpox vax) NOT recommended: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17661673

Buller paper on Monkeypox Outbreaks up to 2012: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23626656/

Judicial Watch re James Leduc / Wuhan: https://www.judicialwatch.org/wuhan-lab-fauci-grants/

National Biocontainment Training Center report by Leduc: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1022067.pdf

DR BRYAN ARDIS - ALL ROADS LEAD TO ROME -FACT! - https://www.brighteon.com/21288c9b-322a-41e2-8e3a-ea9e7eeb4103

TREASON! - https://www.brighteon.com/cddd3ef7-5eee-4c27-b52d-c933cedb574a

ALL ROADS LEAD TO ROME! AND HE IS SO RIGHT! - https://www.brighteon.com/21288c9b-322a-41e2-8e3a-ea9e7eeb4103

SMALLPOX BIO WEAPON VILES FOUND - VERY MERKY! - https://www.brighteon.com/041b59b8-bc70-4784-918c-74e8d95a6e6a

HE WAS RIGHT! DR JOHN - https://www.brighteon.com/469d0b98-2fdc-423b-a337-8fab1fdb8308

https://www.brighteon.com/78048790-99b2-44c0-bf10-c3d35edf1aad

DO YOU SUPPORT NAZIS? HERE IS UKRAINES NAZI SATANIC ARMY - JUST FOR THE RETARDS WHO SEND MONEY TO THESE FASCISTS - https://www.brighteon.com/397d7afd-5eeb-4c08-b4eb-fb911cea148b
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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