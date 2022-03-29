BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

UKRAINE - THE UK AND USA ARE ARMING AZOV NAZIS/FAR RIGHT TERRORISTS WITH DEADLY WEAPONS - BBC FOOTAGE INTERVIEWING A UKRAINIAN NAZI BATTALION AZOV SOLDIER.
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
683 followers
Follow
0
Share
Report
316 views • March 29, 2022
UK SUPPLYS WEAPONS TO NAZI,S IN UKRAINE TO SUPPORT THE GAY UNICORN RAINBOW FLAG FLYING ACTOR AND JEWISH PRESIDENT ZELENKSKI
WHO WOULD OF THOUGHT THE BRITTS WOULD SUPPORT THE SAME NAZIS IT FOUGHT AGAINST IN THE WORLD WARS , AND I MIGHT ADD IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD BE ALL SPEAKING GERMAN NOW! AND BRANDISHING SAID - NAZI FLAGS AND SCULL AND CROSSBONE MOTIFS THEY ADORN THEM SELVES WITH , DID YOU KNOW 97 BRITISH SOLDERS IN 1940 WERE TORTURED AND KILLED IN FRANCE BY THESE FASCIST BASTARDS/NAZI SCUM! , THE UK GOVERNMENT SHOULD ALL BE ARRESTED AND TRIED FOR WAR CRIMES TO HUMANITY AND TREASON, AND SINCE WHEN HAS IT BEEN STANDARD OR GOOD TO ARM NAZIS??? THEY ALL SHOULD HOLD THERE HEADS IN SHAME!
HERE IS HOW THE RUSSIAN ARMY DEAL WITH AZOV NAZI TERRORISTS - SAD BUT TRUE THIS IS WHAT HAPPENS TO FASCISTS WHO LOOK AT OTHERS LESS THAN HUMAN! - https://www.brighteon.com/6c7b677c-00ed-496b-a661-a7e3fba476f7 THE SAD THING IS THERE ARE NO WINNERS IN WAR! SO WHY DOES A JEWISH LEADER BACK NEO NAZI ARMY! WITH WEAPONS FROM THE WEST.

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/

Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564

KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/

PRESIDENT PUTIN RED PILLS THE GLOBALIST WEST - https://www.brighteon.com/ec3a59c0-17eb-418a-8ed8-1e56dbdb2923

AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/

UKRAINIAN PAYMENTS ONLY WITH JAB STATUS - https://www.brighteon.com/6fad740c-0895-4799-aebf-5a69e498c7af

GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65

INSIDE A AZOV NAZI BASE IN UKRAINE - https://www.brighteon.com/dd0ef634-9ef0-4f7b-a1e0-d57a2f459abf

UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/

RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80

EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a

EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8

HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff

MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068

DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c

MAX IGAN AUSTRALIAN WEATHER WARFARE ON AUSTRALIA AND THE WORLDS COUNTRIES BY NWO UN21/30 PSYCHOPATHS - https://www.brighteon.com/8a92b380-7a15-478e-bbba-1d8e1928af70

100 FOREIGN LEGION MERCENARYS DEAD - https://www.brighteon.com/387613b8-3635-46fc-9663-25ffae4269da
Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Beyond Disasters: 5 Everyday Emergencies Worth Preparing For

Beyond Disasters: 5 Everyday Emergencies Worth Preparing For

Douglas Harrington
Financial Prepping: Seven Financial Strategies for Preppers

Financial Prepping: Seven Financial Strategies for Preppers

Sterling Ashworth
Why a 2-person camping cot tent belongs on your outdoor gear list

Why a 2-person camping cot tent belongs on your outdoor gear list

HRS Editors
The Global Poly-Crisis Is Here&#8230; And Few Are Prepared to Survive It

The Global Poly-Crisis Is Here… And Few Are Prepared to Survive It

Mike Adams
The Faraday laptop bag: Your digital lifeline in a vulnerable world

The Faraday laptop bag: Your digital lifeline in a vulnerable world

HRS Editors
&#8220;UNBREAKABLE&#8221; on BrightU: Inside the psychology of becoming UNBREAKABLE

“UNBREAKABLE” on BrightU: Inside the psychology of becoming UNBREAKABLE

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy