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UKRAINE - THE UK AND USA ARE ARMING AZOV NAZIS/FAR RIGHT TERRORISTS WITH DEADLY WEAPONS - BBC FOOTAGE INTERVIEWING A UKRAINIAN NAZI BATTALION AZOV SOLDIER.
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316 views • March 29, 2022
UK SUPPLYS WEAPONS TO NAZI,S IN UKRAINE TO SUPPORT THE GAY UNICORN RAINBOW FLAG FLYING ACTOR AND JEWISH PRESIDENT ZELENKSKI
WHO WOULD OF THOUGHT THE BRITTS WOULD SUPPORT THE SAME NAZIS IT FOUGHT AGAINST IN THE WORLD WARS , AND I MIGHT ADD IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD BE ALL SPEAKING GERMAN NOW! AND BRANDISHING SAID - NAZI FLAGS AND SCULL AND CROSSBONE MOTIFS THEY ADORN THEM SELVES WITH , DID YOU KNOW 97 BRITISH SOLDERS IN 1940 WERE TORTURED AND KILLED IN FRANCE BY THESE FASCIST BASTARDS/NAZI SCUM! , THE UK GOVERNMENT SHOULD ALL BE ARRESTED AND TRIED FOR WAR CRIMES TO HUMANITY AND TREASON, AND SINCE WHEN HAS IT BEEN STANDARD OR GOOD TO ARM NAZIS??? THEY ALL SHOULD HOLD THERE HEADS IN SHAME!
HERE IS HOW THE RUSSIAN ARMY DEAL WITH AZOV NAZI TERRORISTS - SAD BUT TRUE THIS IS WHAT HAPPENS TO FASCISTS WHO LOOK AT OTHERS LESS THAN HUMAN! - https://www.brighteon.com/6c7b677c-00ed-496b-a661-a7e3fba476f7 THE SAD THING IS THERE ARE NO WINNERS IN WAR! SO WHY DOES A JEWISH LEADER BACK NEO NAZI ARMY! WITH WEAPONS FROM THE WEST.
THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765
SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/
Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564
KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/
PRESIDENT PUTIN RED PILLS THE GLOBALIST WEST - https://www.brighteon.com/ec3a59c0-17eb-418a-8ed8-1e56dbdb2923
AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/
UKRAINIAN PAYMENTS ONLY WITH JAB STATUS - https://www.brighteon.com/6fad740c-0895-4799-aebf-5a69e498c7af
GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65
INSIDE A AZOV NAZI BASE IN UKRAINE - https://www.brighteon.com/dd0ef634-9ef0-4f7b-a1e0-d57a2f459abf
UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/
RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a
EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff
MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c
MAX IGAN AUSTRALIAN WEATHER WARFARE ON AUSTRALIA AND THE WORLDS COUNTRIES BY NWO UN21/30 PSYCHOPATHS - https://www.brighteon.com/8a92b380-7a15-478e-bbba-1d8e1928af70
100 FOREIGN LEGION MERCENARYS DEAD - https://www.brighteon.com/387613b8-3635-46fc-9663-25ffae4269da
WHO WOULD OF THOUGHT THE BRITTS WOULD SUPPORT THE SAME NAZIS IT FOUGHT AGAINST IN THE WORLD WARS , AND I MIGHT ADD IF IT WAS NOT FOR RUSSIA WE WOULD BE ALL SPEAKING GERMAN NOW! AND BRANDISHING SAID - NAZI FLAGS AND SCULL AND CROSSBONE MOTIFS THEY ADORN THEM SELVES WITH , DID YOU KNOW 97 BRITISH SOLDERS IN 1940 WERE TORTURED AND KILLED IN FRANCE BY THESE FASCIST BASTARDS/NAZI SCUM! , THE UK GOVERNMENT SHOULD ALL BE ARRESTED AND TRIED FOR WAR CRIMES TO HUMANITY AND TREASON, AND SINCE WHEN HAS IT BEEN STANDARD OR GOOD TO ARM NAZIS??? THEY ALL SHOULD HOLD THERE HEADS IN SHAME!
HERE IS HOW THE RUSSIAN ARMY DEAL WITH AZOV NAZI TERRORISTS - SAD BUT TRUE THIS IS WHAT HAPPENS TO FASCISTS WHO LOOK AT OTHERS LESS THAN HUMAN! - https://www.brighteon.com/6c7b677c-00ed-496b-a661-a7e3fba476f7 THE SAD THING IS THERE ARE NO WINNERS IN WAR! SO WHY DOES A JEWISH LEADER BACK NEO NAZI ARMY! WITH WEAPONS FROM THE WEST.
THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765
SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/
Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564
KHAZARIAN MOSSAD ZIONIST JEWS ARE FUNDING AND ARMING NAZIS WHILE HIDING BEHIND BEING JEWISH - https://www.bitchute.com/video/gjuT10cfkOMZ/
PRESIDENT PUTIN RED PILLS THE GLOBALIST WEST - https://www.brighteon.com/ec3a59c0-17eb-418a-8ed8-1e56dbdb2923
AZOV NAZI WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/EVXtAcKKOiTk/
UKRAINIAN PAYMENTS ONLY WITH JAB STATUS - https://www.brighteon.com/6fad740c-0895-4799-aebf-5a69e498c7af
GENEVA CONVENTION HUMAN RIGHTS VIOLATION RUSSIAN POW,S TORTURED AND SHOT BY THE UKRAINE NAZI AZOV BATTALION - https://www.brighteon.com/a4050b3e-6c88-4cca-91e6-6d8970f2ad65
INSIDE A AZOV NAZI BASE IN UKRAINE - https://www.brighteon.com/dd0ef634-9ef0-4f7b-a1e0-d57a2f459abf
UKRAINE WAR CRIMES - https://www.bitchute.com/video/xbGXDxUoOchr/
RUSSIAN MARINES HELP GRANDMOTHER TO SAFETY IN A WARZONE - https://www.brighteon.com/7f920cb1-7c62-48dd-9601-613f3b2eeb80
EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a
EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff
MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c
MAX IGAN AUSTRALIAN WEATHER WARFARE ON AUSTRALIA AND THE WORLDS COUNTRIES BY NWO UN21/30 PSYCHOPATHS - https://www.brighteon.com/8a92b380-7a15-478e-bbba-1d8e1928af70
100 FOREIGN LEGION MERCENARYS DEAD - https://www.brighteon.com/387613b8-3635-46fc-9663-25ffae4269da
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