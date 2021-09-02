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Studenten - Autoimmunkrank - 30 Jahre später
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1121 views • September 02, 2021
- Hepatitis und Corona sind verwandt.
- Beide haben Spikes, diese aehneln sich zu 26,5% - laut Studie.
- Beide Viren sind nicht cytophatisch, vielmehr verursacht das Immunsystem den Schaden, falls es z.B. überschiessend reagiert.
- Die Hepatitis B Impfung wirk nur gegen 1% der Hepatitis Varianten
- Es gibt im Jahr nur ca 5000 Hepatitis B Fälle in Deutschland (auch Jahre mit nur 3-stelligen), Hepatitis heilt meist spontan von alleine aus, es gibt viele symptomlose Fälle
- Die Ansteckung von Hepatitits erfolgt wie bei AIDS (Kinder sind also nicht gefährdet)
- 30 Jahre später (!) ohne Booster, immer noch Antikoerper
- In der Hepatitis B Injektion ist Gentechnik-Resthefe (Yeast) enthalten
- Yeast kann selbst Hepatitis auslösen
- bei geimpften tritt Dauerinfektion auf (mgl, siehe Artikel Universität)
- Autoimmmunerkranken sind bei vielen nach 30 Jahren aufgetreten, manche sind schon verstorben
- mRNA ist patentiert (espacenet) welche Gemüse codiert, würde das gespritzt würden die Menschen allergisch gegen Ihr eigenes essen u bekämen wahrscheinlich Morbus Crohn o.ä.
- Fallbericht: Zeolith entgiftet Quecksilber und neutralisiert Schlaganfallfolgen
- Die Quecksilberproblematik zeigt sich bei Blutuntersuchungen nicht, denn es liegt in den Gewebe/Organ Speichern, man kann es mit der Zeolith-Methode finden.
Auch Nachkommen wurden mit zweistelligen Werten über der Normgrenze getestet. Fisch (Thunfisch, fetter Fisch - verschmutzte Ozeane-) stellt ein zusätzliches Risiko dar, Studien Eskimokinder.
- Blutplättchen saugen Toxine auf und bilden dann Gerinnsel (Thrombosen)
- Dr Breuss Buch
Nach 30 Jahren habe ich Universitätskollegen wiedergefunden, viele Autoimmunkrank oder verstorben. Damals verteilte die Betriebsaerztin der Universität gentechnischen Hepatitis B Impfstoff: Die Universität befahl auch, dass die Zahnmedizinstudenten Amalgamfuellungen in einem Phatomkurs Raum übten. Ohne Absauganlage und bei viel zu hohen Werten. Vor der Universität gesund. Danach krank. MUT: DER MUT NEIN STOPP ZU SAGEN RETTET GESUNDHEIT UND LEBEN: Informierte Entscheidungen sind lebenswichtig.
Es ist möglich dass Hepatitis B geimpfte Personen und/oder quecksilberbelastete Personen wie Zahnaerzte ein grösserers Risiko bei (Corona) Impfungenfür Nebenwirkungen, Allergien und Autoimmunerkrankungen haben.
Video:
www.institut-dr-sorger.ch
Dr. Ute Sorger
Part 1 Links (slide 1-28)
https://www.brighteon.com/e4ee541b-68c5-4e67-9eff-1d7b0692336a
Part 2 Links (slide 29-61)
https://www.brighteon.com/a315295e-5769-4d69-85a9-2105c4af64fc
Part 3 Links (slide 62-105)
https://www.brighteon.com/ae0bb30b-3b52-484e-ac97-98c6578f7847
Part 4 Links (slide 106-finis)
https://www.brighteon.com/c6033f58-1c97-40ad-8b73-b6d1b9690c28
please look at:
VAERS-database: vaccine side effects listed:
https://vaers.hhs.gov
https://t.me/robinmg/8190
https://t.me/robinmg/7379
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19
https://uncutnews.ch/datenbank-der-europaeischen-union-fuer-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen-meldet-23-252-todesfaelle-so-wie-2-189-537-verletzte-nach-covid-spritzen/
Robert F Kennedy Jr, Lawyer USA:
https://childrenshealthdefense.org/news/lessons-from-the-lockdown-why-are-so-many-fewer-children-dying/
https://childrenshealthdefense.org
https://t.me/robinmg/8242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC525089/
Immunization with Modified Vaccinia Virus Ankara-Based Recombinant Vaccine against Severe Acute Respiratory Syndrome Is Associated with Enhanced Hepatitis in Ferrets
In diesem Bericht immunisierten wir Frettchen (Mustela putorius furo) mit dem rekombinanten modifizierten Vacciniavirus Ankara (rMVA), das das SARS-CoV-Spike (S)-Protein exprimiert.
Immunisierte Frettchen entwickelten nach der Infektion mit SARS-CoV eine schnellere und stärkere neutralisierende Antikörperantwort als Kontrolltiere; sie zeigten jedoch auch starke Entzündungsreaktionen im Lebergewebe.
Die Entzündung bei SARS-CoV-exponierten Kontrolltieren war relativ mild. Somit legen unsere Daten nahe, dass die Impfung mit rMVA, das das SARS-CoV-S-Protein exprimiert, mit einer verstärkten Hepatitis verbunden ist.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7833091/
- Weibliche jg Personen, bes mit Präsymptom (Nervenschäden, Haut, Migräne...) sind besonders gefährdet, schwere Autoimmunerkrankungen zu entwickeln.
https://www.transparenztest.de/post/uni-innsbruck-schwere-verlaeufe-bei-hohen-antikoerpertitern-leichte-bei-guter-t-zell-aktivitaet
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.684014/full
„ Entscheidend ist, dass wir ein vollständiges Bild der zellulären und humoralen Immunantworten von COVID-19-Pat. liefern und beweisen, dass robuste polyfunktionelle CD8+-T-Zell-Reaktionen, die mit niedrigen Anaphylatoxinspiegeln einhergehen, mit leichten Infektionen korrelieren. Darüber hinaus weisen unsere Daten darauf hin, dass hohe SARS-CoV-2-Antikörpertiter mit einem schweren Krankheitsverlauf verbunden sind "
- Beide haben Spikes, diese aehneln sich zu 26,5% - laut Studie.
- Beide Viren sind nicht cytophatisch, vielmehr verursacht das Immunsystem den Schaden, falls es z.B. überschiessend reagiert.
- Die Hepatitis B Impfung wirk nur gegen 1% der Hepatitis Varianten
- Es gibt im Jahr nur ca 5000 Hepatitis B Fälle in Deutschland (auch Jahre mit nur 3-stelligen), Hepatitis heilt meist spontan von alleine aus, es gibt viele symptomlose Fälle
- Die Ansteckung von Hepatitits erfolgt wie bei AIDS (Kinder sind also nicht gefährdet)
- 30 Jahre später (!) ohne Booster, immer noch Antikoerper
- In der Hepatitis B Injektion ist Gentechnik-Resthefe (Yeast) enthalten
- Yeast kann selbst Hepatitis auslösen
- bei geimpften tritt Dauerinfektion auf (mgl, siehe Artikel Universität)
- Autoimmmunerkranken sind bei vielen nach 30 Jahren aufgetreten, manche sind schon verstorben
- mRNA ist patentiert (espacenet) welche Gemüse codiert, würde das gespritzt würden die Menschen allergisch gegen Ihr eigenes essen u bekämen wahrscheinlich Morbus Crohn o.ä.
- Fallbericht: Zeolith entgiftet Quecksilber und neutralisiert Schlaganfallfolgen
- Die Quecksilberproblematik zeigt sich bei Blutuntersuchungen nicht, denn es liegt in den Gewebe/Organ Speichern, man kann es mit der Zeolith-Methode finden.
Auch Nachkommen wurden mit zweistelligen Werten über der Normgrenze getestet. Fisch (Thunfisch, fetter Fisch - verschmutzte Ozeane-) stellt ein zusätzliches Risiko dar, Studien Eskimokinder.
- Blutplättchen saugen Toxine auf und bilden dann Gerinnsel (Thrombosen)
- Dr Breuss Buch
Nach 30 Jahren habe ich Universitätskollegen wiedergefunden, viele Autoimmunkrank oder verstorben. Damals verteilte die Betriebsaerztin der Universität gentechnischen Hepatitis B Impfstoff: Die Universität befahl auch, dass die Zahnmedizinstudenten Amalgamfuellungen in einem Phatomkurs Raum übten. Ohne Absauganlage und bei viel zu hohen Werten. Vor der Universität gesund. Danach krank. MUT: DER MUT NEIN STOPP ZU SAGEN RETTET GESUNDHEIT UND LEBEN: Informierte Entscheidungen sind lebenswichtig.
Es ist möglich dass Hepatitis B geimpfte Personen und/oder quecksilberbelastete Personen wie Zahnaerzte ein grösserers Risiko bei (Corona) Impfungenfür Nebenwirkungen, Allergien und Autoimmunerkrankungen haben.
Video:
www.institut-dr-sorger.ch
Dr. Ute Sorger
Part 1 Links (slide 1-28)
https://www.brighteon.com/e4ee541b-68c5-4e67-9eff-1d7b0692336a
Part 2 Links (slide 29-61)
https://www.brighteon.com/a315295e-5769-4d69-85a9-2105c4af64fc
Part 3 Links (slide 62-105)
https://www.brighteon.com/ae0bb30b-3b52-484e-ac97-98c6578f7847
Part 4 Links (slide 106-finis)
https://www.brighteon.com/c6033f58-1c97-40ad-8b73-b6d1b9690c28
please look at:
VAERS-database: vaccine side effects listed:
https://vaers.hhs.gov
https://t.me/robinmg/8190
https://t.me/robinmg/7379
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19
https://uncutnews.ch/datenbank-der-europaeischen-union-fuer-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen-meldet-23-252-todesfaelle-so-wie-2-189-537-verletzte-nach-covid-spritzen/
Robert F Kennedy Jr, Lawyer USA:
https://childrenshealthdefense.org/news/lessons-from-the-lockdown-why-are-so-many-fewer-children-dying/
https://childrenshealthdefense.org
https://t.me/robinmg/8242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC525089/
Immunization with Modified Vaccinia Virus Ankara-Based Recombinant Vaccine against Severe Acute Respiratory Syndrome Is Associated with Enhanced Hepatitis in Ferrets
In diesem Bericht immunisierten wir Frettchen (Mustela putorius furo) mit dem rekombinanten modifizierten Vacciniavirus Ankara (rMVA), das das SARS-CoV-Spike (S)-Protein exprimiert.
Immunisierte Frettchen entwickelten nach der Infektion mit SARS-CoV eine schnellere und stärkere neutralisierende Antikörperantwort als Kontrolltiere; sie zeigten jedoch auch starke Entzündungsreaktionen im Lebergewebe.
Die Entzündung bei SARS-CoV-exponierten Kontrolltieren war relativ mild. Somit legen unsere Daten nahe, dass die Impfung mit rMVA, das das SARS-CoV-S-Protein exprimiert, mit einer verstärkten Hepatitis verbunden ist.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7833091/
- Weibliche jg Personen, bes mit Präsymptom (Nervenschäden, Haut, Migräne...) sind besonders gefährdet, schwere Autoimmunerkrankungen zu entwickeln.
https://www.transparenztest.de/post/uni-innsbruck-schwere-verlaeufe-bei-hohen-antikoerpertitern-leichte-bei-guter-t-zell-aktivitaet
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.684014/full
„ Entscheidend ist, dass wir ein vollständiges Bild der zellulären und humoralen Immunantworten von COVID-19-Pat. liefern und beweisen, dass robuste polyfunktionelle CD8+-T-Zell-Reaktionen, die mit niedrigen Anaphylatoxinspiegeln einhergehen, mit leichten Infektionen korrelieren. Darüber hinaus weisen unsere Daten darauf hin, dass hohe SARS-CoV-2-Antikörpertiter mit einem schweren Krankheitsverlauf verbunden sind "
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