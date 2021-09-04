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Part 3 - LITERATURE LINKS for video: "Studenten - Autoimmunkrank - 30 Jahre später" & "Students - Autoimmune disorder - 30 years later"
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The Role of Complement in Liver Injury, Regeneration, and Transplantation

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30653682/



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Hepatitis B virus vaccine breakthrough infection: surveillance of S gene mutants of HBV

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29895151/



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https://t.me/robinmg/7914



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figure

https://www.researchgate.net/figure/hepatitis-B-surface-antigen-consists-of-the-S-protein-M-protein-S-and-preS2-proteins_fig1_279727255




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https://www.biopharminternational.com/view/recombinant-vaccine-production-yeast

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4106793/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576258/

https://academic.oup.com/femsyr/article/19/2/foz007/5298404$



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Slide 76, English

https://www.researchgate.net/figure/hepatitis-B-surface-antigen-consists-of-the-S-protein-M-protein-S-and-preS2-proteins_fig1_279727255



Slide 77, Deutsch

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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33001040/

Analysis of liver injury factors in 332 patients with COVID-19 in Shanghai, China.



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Impfstoff-Egoismus mit Folgen

https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/pm22-11

Hepatitis

https://de.wikipedia.org/wiki/Hepatitis



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https://www.giessener-hochschulgesellschaft.de/resources/GU/GU-15-1982-3.pdf



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https://www.giessener-hochschulgesellschaft.de/resources/GU/GU-15-1982-3.pdf

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Slide 91, Deutsch

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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf?__blob=publicationFile



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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf?__blob=publicationFile

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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amalgamruettler_2.JPG




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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amalgamruettler_2.JPG

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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amalgamruettler_1.JPG




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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amalgampistole.JPG



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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amalgampistole.JPGEndFragment

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https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A5015055%2C86.html



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https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A5015055%2C86.html

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https://de.wikipedia.org/wiki/Amalgamfüllung#cite_note-:3-14



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https://de.wikipedia.org/wiki/Amalgamfüllung#cite_note-:3-14

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Slide 101, Deutsch and Slide 100, English
https://www.zerohedge.com/markets/un-forced-admit-gates-funded-vaccine-causing-polio-outbreak-africa
https://www.zerohedge.com/medical/australia-cancels-covid-vaccine-trial-over-unexpected-false-positives-hiv
https://uncut-news.ch/nach-erhalt-des-pfizer-biontech-impfstoff-haben-sich-hunderte-von-israelis-mit-covid-19-infiziert/
https://www.zerohedge.com/covid-19/who-chief-scientist-warns-no-evidence-covid-vaccine-prevents-viral-transmission
 
 
Slide 102,103 Deutsch and Slide 101,102, English
https://www.zerohedge.com/markets/un-forced-admit-gates-funded-vaccine-causing-polio-outbreak-africa


Slide 106, Deutsch and Slide 105, English
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15310086
Adv Ther. 2004 Mar-Apr;21(2):135-47.
Dietary supplementation with the tribomechanically activated zeolite clinoptilolite in immunodeficiency: effects on the immune system.
Keywords
videoliteraturelinks
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