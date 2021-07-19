Странное небо на закате и восходе в конце мая – начале июля 2021 г.

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

236 views • July 19, 2021





Двойная подсветка (как будто два источника света двух разных оттенков), ярко-розовые облака и тени-лучи.



Я упоминаю в видео, что подобные двойные источники освещения (двух разных оттенков) и очень ярко красные облака и также странные тени-лучи мы наблюдали в 2019 и 2020 гг. Поэтому вот ссылки на схожие отснятые видеоматериалы:



Странный закат - несколько источников света 18 июля 2020 г.

https://www.brighteon.com/186c9f4f-6d20-42a4-8bcd-b647dd3b7fc2

Два оттенка освещения при закате 21 июля 2020 г.



Может вам интересным будет посмотреть эти два видео:

Наш сын Данил рассказывает про голубую планету "Незнакомию" (запись от октября 2019 г.)

Сон нашего сына Данила (5 лет) про красное Солнце, который ему приснился 20 августа 2019 г.

https://www.brighteon.com/e6de1416-6865-4840-9c28-2d826edb42a9



Кто знает – если странности неба вызваны какими-то новыми космическими объектами (планетами?), о которых официальным СМИ приказано пока не делиться...



2... Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости.

3 Бог от Фемана грядет и Святой — от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля.

4 Блеск её — как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!

5 Пред лицом Его идёт язва, а по стопам Его — жгучий ветер.

6 Он стал и поколебал землю; воззрел и в трепет привёл народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные.

7 Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской.

8 Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки — негодование Твоё, или на море — ярость Твоя, что Ты восшёл на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?

9 Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю.

10 Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои;

11 солнце и луна остановились на месте своём пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих.

12 Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы.

13 Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха.

14 Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно.

15 Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод.

16 Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой грабитель его.

Аввакум 3 глава — Библия: Хочу поедлиться компиляцией видеосъемки странного неба на закате и восходе в конце мая – начале июля 2021 г. (съёмка из Канады, провинция Онтарио)Двойная подсветка (как будто два источника света двух разных оттенков), ярко-розовые облака и тени-лучи.Я упоминаю в видео, что подобные двойные источники освещения (двух разных оттенков) и очень ярко красные облака и также странные тени-лучи мы наблюдали в 2019 и 2020 гг. Поэтому вот ссылки на схожие отснятые видеоматериалы:Странный закат - несколько источников света 18 июля 2020 г.Два оттенка освещения при закате 21 июля 2020 г. https://www.brighteon.com/7503b3d0-f791-4fba-b07a-b1a84bf87e57 Может вам интересным будет посмотреть эти два видео:Наш сын Данил рассказывает про голубую планету "Незнакомию" (запись от октября 2019 г.) https://www.brighteon.com/6f353f17-eefb-43df-aac3-a131791a3b0c Сон нашего сына Данила (5 лет) про красное Солнце, который ему приснился 20 августа 2019 г.Кто знает – если странности неба вызваны какими-то новыми космическими объектами (планетами?), о которых официальным СМИ приказано пока не делиться...2... Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости.3 Бог от Фемана грядет и Святой — от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля.4 Блеск её — как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!5 Пред лицом Его идёт язва, а по стопам Его — жгучий ветер.6 Он стал и поколебал землю; воззрел и в трепет привёл народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные.7 Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской.8 Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки — негодование Твоё, или на море — ярость Твоя, что Ты восшёл на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?9 Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю.10 Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои;11 солнце и луна остановились на месте своём пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих.12 Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы.13 Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха.14 Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно.15 Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод.16 Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой грабитель его.Аввакум 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/35/3/#4 Keywords planet xjesus second comingvtoroe prishestvieyulia litvinovaneba luchyulia kamyshlovajulia litvinova

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