© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Наш сын Данил рассказывает про голубую планету "Незнакомию" (запись от октября 2019 г.)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
195 views • August 01, 2020
Осенью 2019 г. наш млаший сын Данил (ему тогда было 6 лет), который
увлекается астрономией, пришёл и показал мне свои рисунки с необычной
голубой планетой, которая проходит мимо Земли и, сделав оборот вокруг
Солнца, возвращается восвояси. Мы решили записать это видео и Данил
рассказывает в таких подробностях об орбите этой планеты (которую он
назвал "Незнакомия") и даже о том, почему её невозможно увидеть с
Северного полушария и с какого полюса Венеры её видно, что у меня,
признаюсь, было впечатление, что возможно он нарисовал это по
вдохновению от Бога, как будто он видел всё это... Я ему никогда ничего не рассказывала про возможную вторую солнечную систему, которая могла бы проходить через нашу, и даже про свои сны, связанные с этим, которые
мне снились в 2006 г и потом в 2018-2020 гг. Делюсь этим видео вот с какой целью: если при нашей жизни будет происходить нечто в нашем небе, то воздайте славу Господу, что Он иногда даже детям открывает Свои планы, и значит ещё ближе время шестой печати Откровения (падение метеоритов, великие землятрясения и прочие бедствия перед самым возвращением Господа) и через это Господь призывает людей пробудиться от духовного сна и готовиться к Его пришествию. Если не сбудется - поблагодарите и восхвалите Господа за то, что Он пока ещё долготерпит нас и даёт ещё время людям покаяться. Значит, у вас есть ещё время
обратиться к свету в Иисусе Христе и делать добро. В любом случае, по многим
событиям, происходящим в мире, очевидно, что приблизилось Царствие Божие
и Второе Пришествие Иисуса Христа и мы при события, описываемых в
книге Откровения. Да хранит вас Господь.
Если у кого есть желание написать мне, мой имейл: [email protected]
“... убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”
Откровение Иоанна 14 :7
“... кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.” Исаия 45:21-22 https://bible.by/syn/23/45/#21
"12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Деяния апостолов 4 глава – Библия: https://bible.by/syn/44/4/
"16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.
18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.”
Евангелие от Иоанна 3 глава – Библия: https://bible.by/syn/43/3/
"Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.”
Откровение Иоанна 22:7
"11 Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.”
увлекается астрономией, пришёл и показал мне свои рисунки с необычной
голубой планетой, которая проходит мимо Земли и, сделав оборот вокруг
Солнца, возвращается восвояси. Мы решили записать это видео и Данил
рассказывает в таких подробностях об орбите этой планеты (которую он
назвал "Незнакомия") и даже о том, почему её невозможно увидеть с
Северного полушария и с какого полюса Венеры её видно, что у меня,
признаюсь, было впечатление, что возможно он нарисовал это по
вдохновению от Бога, как будто он видел всё это... Я ему никогда ничего не рассказывала про возможную вторую солнечную систему, которая могла бы проходить через нашу, и даже про свои сны, связанные с этим, которые
мне снились в 2006 г и потом в 2018-2020 гг. Делюсь этим видео вот с какой целью: если при нашей жизни будет происходить нечто в нашем небе, то воздайте славу Господу, что Он иногда даже детям открывает Свои планы, и значит ещё ближе время шестой печати Откровения (падение метеоритов, великие землятрясения и прочие бедствия перед самым возвращением Господа) и через это Господь призывает людей пробудиться от духовного сна и готовиться к Его пришествию. Если не сбудется - поблагодарите и восхвалите Господа за то, что Он пока ещё долготерпит нас и даёт ещё время людям покаяться. Значит, у вас есть ещё время
обратиться к свету в Иисусе Христе и делать добро. В любом случае, по многим
событиям, происходящим в мире, очевидно, что приблизилось Царствие Божие
и Второе Пришествие Иисуса Христа и мы при события, описываемых в
книге Откровения. Да хранит вас Господь.
Если у кого есть желание написать мне, мой имейл: [email protected]
“... убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”
Откровение Иоанна 14 :7
“... кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.” Исаия 45:21-22 https://bible.by/syn/23/45/#21
"12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Деяния апостолов 4 глава – Библия: https://bible.by/syn/44/4/
"16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.
18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.”
Евангелие от Иоанна 3 глава – Библия: https://bible.by/syn/43/3/
"Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.”
Откровение Иоанна 22:7
"11 Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.”
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.