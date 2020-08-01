Наш сын Данил рассказывает про голубую планету "Незнакомию" (запись от октября 2019 г.)

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

195 views • August 01, 2020



увлекается астрономией, пришёл и показал мне свои рисунки с необычной

голубой планетой, которая проходит мимо Земли и, сделав оборот вокруг

Солнца, возвращается восвояси. Мы решили записать это видео и Данил

рассказывает в таких подробностях об орбите этой планеты (которую он

назвал "Незнакомия") и даже о том, почему её невозможно увидеть с

Северного полушария и с какого полюса Венеры её видно, что у меня,

признаюсь, было впечатление, что возможно он нарисовал это по

вдохновению от Бога, как будто он видел всё это... Я ему никогда ничего не рассказывала про возможную вторую солнечную систему, которая могла бы проходить через нашу, и даже про свои сны, связанные с этим, которые

мне снились в 2006 г и потом в 2018-2020 гг. Делюсь этим видео вот с какой целью: если при нашей жизни будет происходить нечто в нашем небе, то воздайте славу Господу, что Он иногда даже детям открывает Свои планы, и значит ещё ближе время шестой печати Откровения (падение метеоритов, великие землятрясения и прочие бедствия перед самым возвращением Господа) и через это Господь призывает людей пробудиться от духовного сна и готовиться к Его пришествию. Если не сбудется - поблагодарите и восхвалите Господа за то, что Он пока ещё долготерпит нас и даёт ещё время людям покаяться. Значит, у вас есть ещё время

обратиться к свету в Иисусе Христе и делать добро. В любом случае, по многим

событиям, происходящим в мире, очевидно, что приблизилось Царствие Божие

и Второе Пришествие Иисуса Христа и мы при события, описываемых в

книге Откровения. Да хранит вас Господь.



Если у кого есть желание написать мне, мой имейл:





“... убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”



Откровение Иоанна 14 :7



“... кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.” Исаия 45:21-22





"12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.

Деяния апостолов 4 глава – Библия:



"16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.



17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.



18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.”



Евангелие от Иоанна 3 глава – Библия:







"Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.”

Откровение Иоанна 22:7





"11 Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё.



12 Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.



13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.” Осенью 2019 г. наш млаший сын Данил (ему тогда было 6 лет), которыйувлекается астрономией, пришёл и показал мне свои рисунки с необычнойголубой планетой, которая проходит мимо Земли и, сделав оборот вокругСолнца, возвращается восвояси. Мы решили записать это видео и Данилрассказывает в таких подробностях об орбите этой планеты (которую онназвал "Незнакомия") и даже о том, почему её невозможно увидеть сСеверного полушария и с какого полюса Венеры её видно, что у меня,признаюсь, было впечатление, что возможно он нарисовал это повдохновению от Бога, как будто он видел всё это... Я ему никогда ничего не рассказывала про возможную вторую солнечную систему, которая могла бы проходить через нашу, и даже про свои сны, связанные с этим, которыемне снились в 2006 г и потом в 2018-2020 гг. Делюсь этим видео вот с какой целью: если при нашей жизни будет происходить нечто в нашем небе, то воздайте славу Господу, что Он иногда даже детям открывает Свои планы, и значит ещё ближе время шестой печати Откровения (падение метеоритов, великие землятрясения и прочие бедствия перед самым возвращением Господа) и через это Господь призывает людей пробудиться от духовного сна и готовиться к Его пришествию. Если не сбудется - поблагодарите и восхвалите Господа за то, что Он пока ещё долготерпит нас и даёт ещё время людям покаяться. Значит, у вас есть ещё времяобратиться к свету в Иисусе Христе и делать добро. В любом случае, по многимсобытиям, происходящим в мире, очевидно, что приблизилось Царствие Божиеи Второе Пришествие Иисуса Христа и мы при события, описываемых вкниге Откровения. Да хранит вас Господь.Если у кого есть желание написать мне, мой имейл: [email protected] “... убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”Откровение Иоанна 14 :7“... кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.” Исаия 45:21-22 https://bible.by/syn/23/45/#21 "12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.Деяния апостолов 4 глава – Библия: https://bible.by/syn/44/4/ "16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.”Евангелие от Иоанна 3 глава – Библия: https://bible.by/syn/43/3/ "Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.”Откровение Иоанна 22:7"11 Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё.12 Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.” Keywords nibiruplanet xbible prophecyfire and brimstoneblue kachinayulia litvinovasecond coming of jesus christapocalysisapocalyptic eventsderbis fieldasteroid beltneba luchyulia kamyshlovajulia litvinova

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