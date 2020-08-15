© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Сон нашего сына Данила (5 лет) про красное Солнце, который ему приснился 20 августа 2019 г.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
113 views • August 15, 2020
Наш младший сын Данил (5 лет) рассказывает свой сон, который ему приснился 20 августа 2019 г. Мы решили записать рассказ его сна в тот же день — Данил очень настаивал, говорил, что это важно, он очень хотел, чтобы другие услышали этот сон.
“Я сижу дома у окна. Потом я вижу Солнце вот такого размера! А потом я вижу, что оно становится оранжевее, потом краснее. Я подумал, что это солнечное затмение. Солнце стало красное. Это было ужасно, но во сне мне не было страшно. И когда Солнце стало полностью красным, то небо стало абсолютно чёрным, как рядом с Солнцем в космосе. Никаких звёзд, только одно чёрное небо! Не было видно ни Луны, ничего!.. Когда Солнце стало краснеть, оно ни увеличивалось, ни уменьшалось. Солнце поменяло цвет, и небо именно из-за этого стало тёмным - это я так не думаю, а так было на самом деле! И это повторилось во сне два раза.»
Как говорится, поживём - увидим. Но в Библии есть случай, когда повторение сна как раз говорит о том, что этот сон сбудется:
“А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.” Библия, Бытие 41 :32
https://bible.by/syn/1/41/#32
Ещё подобное описание изменений небесных светил относится ко Второму пришествию Иисуса Христа, и я верю, что Его пришествие совсем скоро, а значит и Суды Его по земле будут совершаться вскоре, и Бог будет давать знаки на небе среди прочих других предупреждений, чтобы люди были готовы к Его возвращению:
“... Потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет ... Велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.” Библия, Иоиль 2:10-13 https://bible.by/syn/29/2/#10
“… Близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего…” Иоиль 3:14-16
https://bible.by/syn/29/3/#15
“И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.” Библия, Евангелие от Матфея 24:29-31
https://bible.by/syn/40/24/#29
“И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?” Библия, Откровение Иоанна 6:12-17
https://bible.by/syn/66/6/#13
“Я сижу дома у окна. Потом я вижу Солнце вот такого размера! А потом я вижу, что оно становится оранжевее, потом краснее. Я подумал, что это солнечное затмение. Солнце стало красное. Это было ужасно, но во сне мне не было страшно. И когда Солнце стало полностью красным, то небо стало абсолютно чёрным, как рядом с Солнцем в космосе. Никаких звёзд, только одно чёрное небо! Не было видно ни Луны, ничего!.. Когда Солнце стало краснеть, оно ни увеличивалось, ни уменьшалось. Солнце поменяло цвет, и небо именно из-за этого стало тёмным - это я так не думаю, а так было на самом деле! И это повторилось во сне два раза.»
Как говорится, поживём - увидим. Но в Библии есть случай, когда повторение сна как раз говорит о том, что этот сон сбудется:
“А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.” Библия, Бытие 41 :32
https://bible.by/syn/1/41/#32
Ещё подобное описание изменений небесных светил относится ко Второму пришествию Иисуса Христа, и я верю, что Его пришествие совсем скоро, а значит и Суды Его по земле будут совершаться вскоре, и Бог будет давать знаки на небе среди прочих других предупреждений, чтобы люди были готовы к Его возвращению:
“... Потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет ... Велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.” Библия, Иоиль 2:10-13 https://bible.by/syn/29/2/#10
“… Близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего…” Иоиль 3:14-16
https://bible.by/syn/29/3/#15
“И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.” Библия, Евангелие от Матфея 24:29-31
https://bible.by/syn/40/24/#29
“И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?” Библия, Откровение Иоанна 6:12-17
https://bible.by/syn/66/6/#13
Keywords
planet xbible prophecyapocalypseend time eventsplanet x systemposlednee vremyayulia litvinovasecond coming of jesus christhristianskie svidetelstvaneba luchsny o poslednjem vremenison pro krasnoe solnceend time dreamssign of his comingred cometsolar eclipse dreamblood red sunyulia kamyshlovajulia litvinova
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.